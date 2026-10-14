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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات وأسعار سلسلة ريلمي سي 100 الجديدة

ريلمى
ريلمى

أطلقت ريلمي سلسلة هواتف realme C100 الجديدة، التي تضم هاتفي C100 وC100x، خلال فعالية ترفيهية حملت شعار «مكملين»، وجمعت بين استعراض المواصفات التقنية والعروض الكوميدية الحية.

وتأتي سلسلة C100 ببطارية Titan تبلغ سعتها 8000 مللي أمبير/ساعة، وتوفر ما يصل إلى 1.7 يوم من الاستخدام المكثف، وفقًا لبيانات الشركة. كما تحتفظ البطارية بما لا يقل عن 80% من كفاءتها بعد 1600 دورة شحن، مع دعم تقنية الشحن السريع بقدرة 45 واط.

وتضم السلسلة شاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، لتقديم تجربة أكثر سلاسة أثناء تشغيل الألعاب ومشاهدة المحتوى والتنقل بين التطبيقات.

كما حصلت الهواتف على مقاومة للسقوط وفق معايير عسكرية، إلى جانب حماية من المياه والغبار بمعيار IP69 Pro، بما يعزز قدرتها على تحمل ظروف الاستخدام اليومية.

وتبدأ مبيعات السلسلة في 20 أكتوبر عبر المتجر الرسمي لريلمي ومنافذ البيع المعتمدة.

ويبلغ سعر هاتف C100 المزود بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت نحو 13,999 جنيهًا، بينما يصل سعر إصدار 8 جيجابايت و256 جيجابايت إلى 16,499 جنيهًا.

أما هاتف C100x، فيتوفر بذاكرة عشوائية 6 جيجابايت وسعة تخزين 128 جيجابايت، بسعر يبلغ 12,499 جنيهًا.

عالم محمول سعر

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