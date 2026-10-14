تموين الإسكندرية تكثف الرقابة على حركة تداول المواد البترولية المدعمة

وجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية المهندس جمال عمار، بتكثيف الرقابة على حركة تداول المواد البترولية المدعمة، وإحكام السيطرة على عمليات توزيعها لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي السياق؛ شنت إدارة تموين شرق، برئاسة محمد العدوي، مدير الإدارة، حملات رقابية على محطات تموين السيارات بنطاق الإدارة، أسفرت عن ضبط إحدى محطات خدمة وتموين السيارات لارتكابها المخالفات الآتية شملت التصرف في 4915 لترًا من بنزين 92، و تجميع 4250 لترًا من السولار بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول المواد البترولية، و التوقف عن تداول منتج بنزين 80 دون الحصول على إذن مسبق أو إخطار الجهات المختصة، ودون وجود عذر قهري، وتعطل جهاز ATG الخاص بالقياس الآلي لأرصدة المنتجات البترولية بالمحطة.

وأشار بيان المديرية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها، في إطار جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية لإحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالدعم أو تهريبه إلى السوق السوداء.