تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة .. بينما غادر 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 26 سفينة .



وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 8464 طناً تشمل : 150 طن مولاس و 2200 طن علف بنجر و 1863 طن كلينكر و 4251 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53403 أطنان تشمل : 8022 طن حديد و 10000 طن قمح و 556 خشب زان و 32725 طن ذرة و 2100 طن خردة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 431 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 287 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4630 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص 11585 طنًا ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجاً عدد 6019 حركة .