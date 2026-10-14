محافظ دمياط يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالزرقا

تفقد الدكتور حسام الدين فوزي، محافظ دمياط، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالزرقا ، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وذلك بحضور الدكتور محمد فوزي نائب المحافظ، واللواء الدكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد ، وسمير عتريس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لأداء المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .

وخلال الجولة، تابع محافظ دمياط سير منظومة العمل داخل المركز ومعدلات إنجاز الطلبات.

كما تواصل مع عدد من المترددين على المركز، للتعرف على طبيعة الخدمات التي يقدمون للحصول عليها ، والاستماع إلى ملاحظاتهم بشأن مستوى الخدمات والإجراءات المقدمة، موجهًا بالتيسير عليهم وسرعة التعامل مع الطلبات وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة .