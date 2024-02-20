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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير السياحة يعلن مواعيد العمل الرسمية بالمتحف القومي للحضارة خلال رمضان

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة المصرية

ترأس أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية والذي عُقد بمقر المتحف بالفسطاط.

كما شارك في الاجتماع، افتراضياً، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

بدأ الاجتماع، بتقديم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، عرضا تقديميا موجزا عن أداء المتحف، ونسبة الإيرادات التي حققها، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب به خلال الفترة الماضية، والتي شهدت زيادة ملحوظة وخاصة مع إجازات منتصف العام.

واستعرض أبرز الفعاليات والأنشطة الثقافية والعلمية المختلفة التي نظمها واستضافها المتحف خلال الفترة الماضية، والتي من بينها العديد من المعارض الأثرية المؤقتة منها معرض "ليكن نور-لمحات من الفنون المسيحية" الذي تم تنظيمه بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، وفعالية ثقافية لإحياء حرفة الخزف، وورشة تفاعلية، وافتتاح الموسم الثاني من مبادرة طبلية مصر لإحياء الأكلات الشعبية والذي تم على هامشه تنظيم معرض أثري مؤقت بعنوان "على الطبلية".

كما تم إحاطة أعضاء المجلس، بأنه من المقرر أن يتم افتتاح مجموعة من المعامل العلمية البحثية بالمتحف خلال الأسبوع الجاري، والتي تضم 13 معمل جاهز للتشغيل من إجمالي 15 معمل موجودين بالمتحف، وهو ما يساهم في تعزيز البُعد العلمي والبحثي للمتحف وتعظيم إيراداته.

كما تم التصديق على محضر الجلسة السابقة للاجتماع.

وتم أيضاً، خلال الاجتماع، عرض ومناقشة التدفقات المالية لهيئة المتحف للعام المالي 2023-2024 من بداية شهر يوليو وحتى يناير الماضي (التقديرية والفعلية)، من خلال عرض تقديمي تضمن بشكل تفصيلي أعداد التذاكر المحصلة، وأعداد الزائرين المصريين والأجانب.

وتم مناقشة مقترح توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المتحف وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا من أجل تعزيز القدرات البحثية بالتعاون مع الهيئات البحثية، وتفعيل استخدام إمكانيات المعامل الموجودة لدى المتحف.

كما تم مناقشة والموافقة على زيادة أسعار التذاكر الخاصة بدخول معامل الترميم بدءاً من أول أبريل المقبل لتكون 300 جنيه مصري للزائر المصري، و1000 جنيه مصري للزائر الأجنبي، مع التأكيد على أهمية مراجعة هذه الأسعار بشكل سنوي.

وتم مناقشة والموافقة على الاستعانة بالمرشدين السياحيين في الجولات الإرشادية التي يتم تنظيمها بالمتحف كخدمة مقدمة إضافية للزائرين بدءاً من 1 مارس المقبل، وذلك من خلال بروتوكول التعاون الذي تم إعداده بين هيئة المتحف ونقابة المرشدين، على أن يقوم الزائر طالب هذه الخدمة بالحجز المسبق إلكترونيا قبل الزيارة بـ 48 ساعة. وتم الاتفاق على تقييم هذه التجربة خلال الثلاث أشهر الأولي لتطبيقها.

وتم عرض ومناقشة والموافقة على مقترح إعطاء نسبة خصم على التذاكر المجمعة الخاصة بدخول قاعات العرض المتحفي لشركات السياحة تحفيزاً لهذه الشركات على تضمين زيارة المتحف  بصورة أكبر في البرامج السياحية المختلفة بما يساهم في الترويج للمتحف وزيادة أعداد الزائرين إليه، وذلك في حال شراء أكثر من 500 تذكرة وتكون نسبة الخصم 10% وأن تكون صلاحيتها لمدة 3 أشهر أو حتى إعلان أي زيادات في الأسعار أيهما أقرب. وتم الاتفاق على أن يتم تقييم هذه التجربة بعد 6 أشهر من تنفيذها.

وتم مناقشة والموافقة على قبول الإهداء المقدم من الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمجموعة متنوعة من الكتب إلى هيئة المتحف، كما اعتماد مواعيد العمل الرسمية بالمتحف أثناء شهر رمضان المبارك لتكون يومياً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة مساءً، وعلى أن يتم غلق شباك التذاكر في تمام الساعة الثالثة مساءً.

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