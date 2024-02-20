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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذيرات من الشبورة|«الأرصاد» تصدم مُحبي الشتاء: انعدام فرص سقوط الأمطار وعودة الحرارة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس على البلاد سوف تشهد استقرار الأحوال الجوية اعتبارًا من غدٍ الأربعاء، وحتى منتصف الأسبوع القادم، وسط انعدام لفرص سقوط الأمطار على أي مناطق واستقرار أيضًا في درجات الحرارة.

وبحسب هيئة الأرصاد فإن الطقس غدًا، وحتى منتصف الأسبوع القادم وتحديدًا يوم الاثنين، يكون مستقرًا ودافئًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، وخلال ساعات الليل، يكون الطقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

ويظل التحذير من وجود الشبورة المائية صباحًا، مستمرًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس الأيام القادمة، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح ما بين 21 و25 درجة
السواحل الشمالية تتراوح ما بين 20 و 23 درجة
جنوب سيناء تتراوح ما بين 25 و 27 درجة
شمال الصعيد تتراوح مابين 23 و 28 درجة
جنوب الصعيد تتراوح ما بين 27 و 31 درجة

الطقس حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة

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