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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الطقس اليوم| انحصار فرص الأمطار على السواحل الشمالية والأجواء مستقرة

الطقس اليوم
الطقس اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم، الثلاثاء، سوف يشهد انحصار لفرص سقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية لتكون الفرصة مهيأة هناك  لسقوط أمطار خفيفه غير مؤثرة على كافة الأنشطة اليومية .

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يشهد استقرار تام على باقى الأنحاء ليسود طقس دافئ مستقر على القاهرة الكبرى والمناطق الداخلي، والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للدفء على السواحل الشمالية بينما تظل الأجواء شديدة البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

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الطقس اليوم| استقرار نسبي في الأحوال الجوية وفرص الأمطار ضعيفة

ويظل التحذير الوحيد المستمر خلال حالة الطقس هذه الفترة، هي نشاط الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس اليوم، بمختلف المناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 13 درجة
السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 11 درجة
جنوب سيناء 24 للعظمى والصغرى 15 درجة
شمال الصعيد 21 للعظمى والصغرى 8 درجات
جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 12 درجة

الطقس الطقس اليوم هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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