الطقس اليوم| استقرار نسبي في الأحوال الجوية وفرص الأمطار ضعيفة

تشهد حالة الطقس اليوم، استقرارا نسبيا في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، يكون مائل للدفء على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس اليوم، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحول فرص الأمطار خلال الطقس اليوم، تشهد البلاد فرص أمطار ضعيفة على القاهرة الكبرى بنسبة حدوث 20% تكون متفرقة على مناطق مختلفة.

وتشهد أيضا بعض مناطق الوجه البحري، خلال الطقس اليوم، فرص أمطار بنسبة 30%،أما عن السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، فإنه يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس اليوم، بمختلف المناطق، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 21 للعظمى والصغرى 12 درجة

السواحل الشمالية 19 للعظمى والصغرى 10 درجات

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 23 للعظمى والصغرى 14 درجة

شمال الصعيد 22 للعظمى والصغرى 7 درجات

جنوب الصعيد 24 للعظمى والصغرى 11 درجة