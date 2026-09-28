البترول: نعمل على إعداد خرائط للثروات المعدنية والمسح الجوي لمصر

أكد المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن حضور الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة، منح المنتدى قوة كبيرة، ويسهم في تعزيز القطاع من خلال التعاون والعمل مع الشركات الكبرى والمتوسطة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن منتدى مصر للتعدين يمثل فرصة للتعاون مع شركات عالمية كبرى، موضحا أن مصر تمتلك التكنولوجيا، وأن المنتدى يسهم في زيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين في مصر.

وأضاف أن الدول الإفريقية تمتلك مخزونات كبيرة من الطاقة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك التكنولوجيا التي تساعدها على جذب الشركاء من إفريقيا.

وأوضح أن هيئة الثروة المعدنية أصبحت أكثر مرونة في التعامل مع المستثمر، مضيفا أن المستثمر يحصل على ترخيص العمل في أقل وقت ممكن.

وأشار إلى أنه تم تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على زيادة عدد الشركات المتواجدة في القطاع بهدف زيادة الاستثمارات.

وتابع أن مصر تمتلك ثروات وكنوزًا معدنية كثيرة، مشيرا إلى أن الدولة تتوسع في مجال التعدين وتعمل على زيادة عدد الشركات المتواجدة في القطاع.

وأوضح أن الطروحات تستهدف خامات الذهب والفوسفات والتلك والكاولين وغيرها من الخامات والمعادن، لافتًا إلى أن الشركات الأجنبية الاستثمارية المتواجدة في مصر تعتبر سفيرة لدولها، ومصر تسعى إلى امتلاك خرائط للمعادن المختلفة

وأوضح أن الوزارة لديها خطة للمسح الجوي لمصر بالكامل، بهدف إعداد خريطة بالخامات المتواجدة، مؤكدًا العمل على تنفيذ هذه الخطة، إلى جانب وجود البوابة الإلكترونية للتعامل مع المستثمرين.