علاء شليبي: الدولة تسعى لإنجاح الاستثمارات في كل المجالات بقطاع التعدين

قال الدكتور علاء شليبي، رئيس الإدارة المركزية للمساحة والجيولوجيا بهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، إن الأرقام الخاصة بالعروض المقدمة من الشركات تؤكد أن هناك اتجاها للاستثمار المحلي والعالمي، فهناك عدد كبير من الشركات تقدمت بالعروض، منهم شركات عربية ومصرية محلية وشركات أجنبية.

وأضاف خلال برنامح الاقتصاد 24، أن الاستثمارات في المجال الذي تم طرحه والإطروحات المطروحة شجعت الاستثمار جدا، موضحا أن الاختيار يتم إلكترونيا من خلال المنصة التفاعلية، ويستطيع المستثمر اختيار المنطقة التي يريدها، وكذلك القطاع الذي يريد الاستثمار فيه.

وبين أن المزايدات كانت في السابق عبارة عن مزايدة مطروحة لمجموعة محددة من المناطق لمدة محددة، وكانت الطروحات تستمر لمدة 3 شهور، وبعد ذلك يتم إغلاق المزايدة، أما الآن ففي نظام القطاعات المفتوحة من حق طرح كل الخامات على المنصة التفاعلية، وكل شركة تختار المناطق التي تريدها إلكترونيا.

وأشار إلى أن مدة العرض تبدأ بعد شهر من أول عطاء، وبعدها يتم إغلاق الطرح والبدء في التقييم، وبالتالي يمكن الإعلان عن نتيجة المزايدة خلال فترة قصيرة جدا.

وتابع: "النهاردة الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر افتتاح المنتدى، وأكد على جملة مهمة، وهي أن الدولة تسعى لإنجاح الاستثمارات في كل المجالات، في هذا القطاع، قطاع التعدين".

وأوضح شليبي أن الدولة عملت على تغيير البيئة التشريعية والتنظيمية من أجل إنجاح هذه الاستثمارات، مشيرا إلى أن المزايدة في مناجم الذهب كانت بنظام المشاركة، وهو ما كان يجعل المستثمر متخوفا من هذا النظام، ولذلك تم تغيير النظام إلى نظام الإتاوة، وهو ما شجع المستثمر.

وأكد أن هذا النظام يسمح للمستثمر بالعمل، كما يسمح للهيئة بالاستثمار والاستفادة من هذه الاستثمارات.