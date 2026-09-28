مدير التعدين بالبنك الدولي: نفخر بالعمل مع مصر ونسعى لجذب المزيد من الاستثمارات

أكدت نامراتا ثابار، المديرة العامة لقطاع المعادن والمواد الخام بمجموعة البنك الدولي، أن المجموعة تفخر بالعمل مع مصر، مشيرة إلى أهمية التعاون ودعم جهود الدولة في تطوير قطاع التعدين وجذب المزيد من الاستثمارات.

وقالت ثابار، خلال مشاركتها في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى مصر للتعدين، إن هناك تطلعات إلى توفير المزيد من المقومات التي تدعم نمو الاستثمارات في قطاع التعدين، بما يعزز قدرة مصر على الاستفادة من إمكاناتها وثرواتها المعدنية.

وأشارت إلى أن جذب الاستثمارات يمثل محورًا مهمًا في دعم قطاع التعدين، مؤكدة السعي إلى تعزيز التعاون بما يساعد على توفير بيئة مناسبة أمام المستثمرين والشركات العاملة في هذا المجال.

وأضافت أن تعزيز البنية التحتية يعد من أهم العوامل الداعمة لقطاع التعدين والاستثمار، مشيدة بما وفرته مصر من مناخ جيد للاستثمارات، وما تبذله من جهود لدعم وتطوير بيئة الأعمال.

وأكدت ثابار أن مجموعة البنك الدولي تواصل اهتمامها بقطاع المعادن والخامات، في ظل أهمية القطاع في دعم التنمية وجذب الاستثمارات وتعزيز فرص النمو، مشيرة إلى أهمية استمرار التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.

وتشارك نامراتا ثابار في فعاليات منتدى مصر للتعدين 2026، الذي يعقد يومي 28 و29 سبتمبر بالعاصمة الجديدة، ويجمع مسؤولين حكوميين وقيادات شركات ومستثمرين وخبراء في قطاع التعدين.