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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كوثر محمود تكرم سيد موسى لتبرعه بأشجار مدرسة الضبعة للتمريض

كوثر محمود تكرم سيد موسى لتبرعه بأشجار
كوثر محمود تكرم سيد موسى لتبرعه بأشجار
الديب أبوعلي

كرمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، الحاج سيد موسى محمد موسى، تقديرًا لعطائه ومساهمته في دعم مدرسة الضبعة للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، من خلال تبرعه بكافة الأشجار والشتلات الموجودة بالمدرسة، في صورة تعكس حرصه على دعم البيئة التعليمية وتوفير مناخ مناسب للطلاب والكوادر التمريضية.

وأشادت الدكتورة كوثر محمود بما قدمه الحاج سيد موسى، مؤكدة أن ما قام به يمثل نموذجًا مشرفًا للعطاء والمشاركة المجتمعية، وأن دعم المؤسسات التعليمية لا يقتصر فقط على الجوانب الأكاديمية، وإنما يمتد أيضًا إلى توفير بيئة صحية وجاذبة تساعد الطلاب على التعلم والنمو في أجواء مناسبة.

وأكدت نقيب عام التمريض أن المبادرات الفردية والمجتمعية الداعمة لمدارس وكليات التمريض تمثل قيمة مهمة، مشيرة إلى أن ما قام به الحاج سيد موسى يعكس إحساسًا حقيقيًا بالمسؤولية وحرصًا على ترك أثر إيجابي داخل المجتمع.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن ما يزيد من قيمة هذا العطاء أن تبرع الحاج سيد موسى جاء لخدمة المدرسة وطلابها وتحقيق منفعة عامة، دون ارتباط التبرع بوجود أي من أبنائه أو أقاربه بالمدرسة.

وأعربت الدكتورة كوثر محمود عن تقديرها للحاج سيد موسى، مؤكدة أن تكريمه يأتي تقديرًا للعطاء دون انتظار مقابل، وتشجيعًا لكل من يقدم نموذجًا إيجابيًا في دعم المؤسسات التعليمية والمجتمعية، مشددة على أن مثل هذه النماذج تستحق التقدير وإلقاء الضوء عليها لما تمثله من قيمة إنسانية ومجتمعية.

وأكدت نقيب عام التمريض أن العطاء الحقيقي لا يرتبط بحجم ما يقدمه الإنسان فقط، وإنما بالأثر الذي يتركه في حياة الآخرين وفي المكان الذي يخدمه.

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