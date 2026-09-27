كوثر محمود: تقدير الدولة للتمريض يعكس مكانته المحورية في المنظومة الصحية

ثمنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض، لقاء الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بعدد من كوادر وأطقم التمريض العسكري بالقوات المسلحة من الإناث، وأطقم التمريض بالمستشفيات العسكرية والمراكز الطبية بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، مؤكدة أن هذا اللقاء يعكس تقدير الدولة للدور المحوري الذي يقوم به التمريض، وحرصها على دعم وتمكين الكوادر التمريضية والارتقاء بمستوى أدائها المهني.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن اهتمام القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة بأطقم التمريض، وحرص وزير الدفاع على الالتقاء بهم والاستماع إلى آرائهم واستفساراتهم، يمثل رسالة تقدير واضحة لما يقدمه التمريض من جهود كبيرة في رعاية المرضى، ويؤكد أن التمريض عنصرًا أساسيًا في تطوير منظومة الرعاية الصحية ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

كما أعربت الدكتورة كوثر محمود عن بالغ تقديرها وسعادتها بما حمله اللقاء من تحيات وتقدير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأطقم التمريض، والتي نقلها الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكدة أن الاهتمام المباشر من الرئيس بأطقم التمريض يمثل مصدر فخر واعتزاز لجميع العاملين بالمهنة، ويعكس تقديرًا حقيقيًا للدور الذي يقوم به التمريض في خدمة المرضى ودعم المنظومة الصحية، معربة عن خالص شكرها وتقديرها للرئيس السيسي على دعمه واهتمامه المستمر بأعضاء هيئة التمريض، وحرصه على تقدير جهودهم وما يقدمونه من عطاء في مختلف مواقع العمل.

وأشادت نقيب عام التمريض بما تضمنه اللقاء من تأكيد حرص القوات المسلحة على دعم وتطوير المنظومة الطبية، وتوفير أحدث البرامج التدريبية المتقدمة لأطقم التمريض، بما يواكب التطورات المتلاحقة في المجال الطبي، مؤكدة أن الاستثمار في التدريب والتأهيل المستمر يمثل أحد أهم ركائز تطوير مهنة التمريض وإعداد كوادر قادرة على التعامل مع المستجدات العلمية والمهنية.

وأكدت الدكتورة كوثر محمود أن تقدير الدولة لأطقم التمريض يمثل حافزًا لجميع أعضاء هيئة التمريض في مصر لمواصلة العمل والتطوير، ويؤكد أهمية الدور الذي يقومون به باعتبارهم أحد الأعمدة الرئيسية للمنظومة الصحية، مشددة على أن النقابة العامة للتمريض ستواصل العمل من أجل دعم وتمكين أعضاء هيئة التمريض، والارتقاء بمستواهم العلمي والمهني، بما ينعكس على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.