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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أنا زعلتك في حاجة.. طفل يخطف القلوب بالغناء أمام السائحين بشارع المعز

طفل صغير يخطف القلوب
طفل صغير يخطف القلوب
علا محمد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لطفل صغير يغني أغنية الفنان بهاء سلطان "أنا زعلتك في حاجة" أمام مجموعة من السائحين بشارع المعز لدين الله الفاطمي بالقاهرة.

وظهر الطفل في الفيديو وهو يؤدي الأغنية بإحساس كبير وصوت مميز، ما لفت أنظار السائحين الذين تجمعوا حوله للاستماع، وسط أجواء مليئة بالبهجة في أحد أهم الشوارع السياحية في مصر.

وحقق الفيديو تفاعلاً واسعاً على السوشيال ميديا، حيث أشاد المتابعون بموهبة الطفل وخفة ظله، واعتبروا أن أداءه يعكس جمال الفن المصري وقدرته على الوصول لكل الجنسيات حتى بدون لغة.

وطالب عدد كبير من المتابعين بدعم الطفل وتنمية موهبته الغنائية، مؤكدين أن شارع المعز أصبح منصة لاكتشاف المواهب الصغيرة أمام زوار مصر من مختلف دول العالم.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو طفل صغير أغنية الفنان بهاء سلطان بهاء سلطان أنا زعلتك في حاجة

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