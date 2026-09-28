وكيل البترول: حضور السيسي منتدى مصر للتعدين منح المنتدى قوة كبيرة

أكد المهندس محمود ناجي، وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي في منتدى مصر للتعدين في نسخته الخامسة منح المنتدى قوة كبيرة، ويسهم في تعزيز قطاع التعدين من خلال التعاون والعمل مع الشركات الكبرى والمتوسطة.

وقال ناجي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن منتدى مصر للتعدين يمثل فرصة للتعاون مع شركات عالمية كبرى، موضحًا أن مصر تمتلك التكنولوجيا، وأن المنتدى يسهم في زيادة القيمة المضافة لقطاع التعدين في مصر.

وأضاف أن الدول الإفريقية تمتلك مخزونات كبيرة من الطاقة، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك التكنولوجيا التي تساعدها على جذب الشركاء من إفريقيا.