مصر للطيران تلغي رحلتين إلى ألمانيا بسبب إضراب العمال في مطار ميونخ

أعلنت مصر للطيران، أنه بالإشارة إلى التعليمات الواردة إليها من إدارة مطار ميونخ - ألمانيا، التي تفيد بتنظيم إضراب في مطار ميونخ يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024 ، تقرر إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS787 بخط سير القاهرة/ ميونخ، ورقم MS788 بخط سير ميونخ/ القاهرة يوم الثلاثاء 20 فبراير 2024.

وناشدت مصر للطيران، عملاءها المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصرللطيران

علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر

أو الرقم الأرضي 090070000

أو الرقم الدولي 97142306666+

أو الرقم الدولي 966122297777+

أو زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com

أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران

أو الوكيل السياحي .