الأرصاد تحذر من مخاطر الطقس اليوم.. شبورة وأمطار ورياح على مناطق مختلفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين 19 فبراير، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

الأرصاد توضح الظواهر الجوية ليوم الاثنين

وذكر بيان هيئة الأرصاد اليوم الأحد، أن الظواهر الحيوية تتمثل في حدوث شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 21 12

العاصمة الادارية 21 11

6 اكتوبر 22 11

بنهــــا 21 12

دمنهور 21 12

وادى النطرون 22 11

كفر الشيخ 20 10

المنصورة 21 12

الزقازيق 22 12

شبين الكوم 21 11

طنطا 20 10

دمياط 19 13

بورسعيد 20 14

الإسماعيلية 20 12

السويس 21 11

العريش 19 12

رفح 19 12

رأس سدر 21 09

نخل 18 06

كاترين 15 02

الطور 21 12

طابا 19 10

شرم الشيخ 22 15

الاسكندرية 19 10

العلمين الجديدة 19 10

مطروح 17 11

السلوم 18 09

سيوة 17 08

رأس غارب 23 13

الغردقة 23 14

سفاجا 24 13

مرسى علم 24 14

شلاتين 26 15

حلايب 22 16

أبو رماد 25 14

رأس حدربة 24 17

الفيوم 21 09

بني سويف 21 08

المنيا 22 06

أسيوط 22 07

سوهاج 23 08

قنا 24 11

الأقصر 24 10

أسوان 24 11

الوادى الجديد 23 07

أبوسمبل 24 12