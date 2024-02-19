عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد تحذر من مخاطر الطقس اليوم.. شبورة وأمطار ورياح على مناطق مختلفة

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الاثنين 19 فبراير، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

txt

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12

txt

الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

txt

البسوا تقيل| تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 5 أيام المقبلة

txt

الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة .. فيديو

txt

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم الأحد

txt

يوم ممطر وآخر حار.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وهذا طقس الأيام القادمة

الأرصاد توضح الظواهر الجوية ليوم الاثنين

وذكر بيان هيئة الأرصاد اليوم الأحد، أن الظواهر الحيوية تتمثل في حدوث شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
العاصمة الادارية 21 11
6 اكتوبر 22 11
بنهــــا 21 12
دمنهور 21 12
وادى النطرون 22 11
كفر الشيخ 20 10
المنصورة 21 12
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 21 11
طنطا 20 10
دمياط 19 13 
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 20 12
السويس 21 11
العريش 19 12
رفح 19 12
رأس سدر 21 09
نخل 18 06
كاترين 15 02
الطور 21 12
طابا 19 10
شرم الشيخ 22 15
الاسكندرية 19 10
العلمين الجديدة 19 10
مطروح 17 11
السلوم 18 09
سيوة 17 08
رأس غارب 23 13
الغردقة 23 14
سفاجا 24 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 26 15
حلايب 22 16
أبو رماد 25 14 
رأس حدربة 24 17
الفيوم 21 09
بني سويف 21 08
المنيا 22 06
أسيوط 22 07
سوهاج 23 08
قنا 24 11 
الأقصر 24 10
أسوان 24 11
الوادى الجديد 23 07
أبوسمبل 24 12

الأرصاد هيئة الأرصاد الظواهر الجوية امطار شبورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"أتمنى ميكونش صح".. شوبير يعلن خبرا صادما عن محمد صلاح

لتجديد دماء المنتخب.. حسام حسن يختار أسماء جديدة بقائمته

بالأحضان.. صلح عمرو دياب وعمرو مصطفى يشعل السوشيال ميديا

قرار عاجل بشأن استبعاد نقيب المحامين من الانتخابات

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته وإلغاء متابعة بعضهما على إنستجرام

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

أبوعوف وشاهين| ارتفاع جنوني لـ أسعار القهوة في مصر.. ما هي الأسباب؟

هل أصيب من جديد| محمد صلاح يُبلغ ليفربول بالرحيل.. وهذه وجهته المقبلة

ترشيحاتنا

الأرصاد تحذر من مخاطر الطقس اليوم.. شبورة وأمطار ورياح على مناطق مختلفة

بالقرب من تركيا.. زلزال خطير يضرب البحر الأبيض المتوسط

اليوم.. محاكمة مدير أعمال حلمي بكر في اتهامه بالاستيلاء على مليوني جنيه

السعر الجديد لـ j7 موديل 2024 .. السيدان الوحيدة المقدمة من جاك

شبانة: زيارة مجلس الأهلي إلى الزمالك بمثابة عودة الاحترام

هل أصيب من جديد| محمد صلاح يُبلغ ليفربول بالرحيل.. وهذه وجهته المقبلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. هند صبري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

تصرفات غير متوقعة من راكب بريطاني على متن طائرة في الجو

هل أصيب من جديد| محمد صلاح يُبلغ ليفربول بالرحيل.. وهذه وجهته المقبلة

أبيض × أسود.. مي عمر تثير الجدل بفستان جريء| شاهد

فيديو

سرقتهما والدتهما وباعتهما.. قصة شقيقتين تعثران على بعضهما بعد 22 سنة

شقيق مريم مجدي ضحية طليقها بسويسرا يكشف خطته لاستعادة ابنتي أخته

غيرت كل مفاهيم الأمومة.. أم تقتـ.ل ابنيها وتمثل أمام المحكمة في لندن

30 طن سكر.. ضربات أمنية ضد محتكري السلع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ