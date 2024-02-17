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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد الجوية تحذر من ظاهرتين جويتين غدا الأحد

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الأحد الموفق 18 فبراير، طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يسود طقس طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد: ظاهرتان جويتان تؤثران على طقس الأحد 

وعن الظواهر الجوية، توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسطأ توقعت هيئة الأرصاد أن تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى
القاهرة 19 12
العاصمة الإدارية 19 10
6 أكتوبر 19 10
بنهــــا 19 11
دمنهور 18 12
وادي النطرون 18 11
كفر الشيخ 18 10
المنصورة 18 12
الزقازيق 19 12
شبين الكوم 19 11
طنطا 19 11
دمياط 19 12
بورسعيد 19 12
الإسماعيلية 20 12
السويس 20 11
العريش 19 11
رفح 19 10
رأس سدر 21 12
نخل 19 7
كاترين 15 2
الطور 21 12
طابا 19 10
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 18 10
العلمين الجديدة 18 10
مطروح 18 10
السلوم 17 8
سيوة 19 8
رأس غارب 24 13
الغردقة 24 14
سفاجا 24 12
مرسى علم 25 13
شلاتين 26 16
حلايب 23 17
أبو رماد 25 16
رأس حدربة 24 17
الفيوم 20 8
بني سويف 20 8
المنيا 21 6
أسيوط 21 7
سوهاج 22 8
قنا 23 10
الأقصر 24 10
أسوان 24 11
الوادي الجديد 23 8
أبوسمبل 24 10

الأرصاد هيئة الأرصاد طقس شبورة امطار

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