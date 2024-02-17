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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الأيام المقبلة .. فيديو

أمطار
أمطار

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة.

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اعتبارا من غد.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس هذا الأسبوع على القاهرة والمحافظات

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نشر الوعي الثقافي بمجال الأرصاد والظواهر الجوية بين طلاب الجامعات| تفاصيل وصور

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"،: "الأحوال الجوية خلال الأيام الماضية كانت غير مستقرة بشكل كبير وكان هناك أمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح".

 

وأضافت: "بداية من الغد سيكون هناك تحسن تدريجي في الأحوال الجوية، وستبدأ قيم درجات الحرارة في الارتفاع خلال فترة النهار"، لافتة: "مع يوم الإثنين ستشهد البلاد استقرارا تاما في الأحوال الجوية  وعودة الأجواء المشمسة".

 

وأشارت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية،: "الأمطار غدا ستكون على المناطق الساحلية وستكون أقل من الأيام الماضية وتتلاشى مع يوم الاثنين".

 

وحذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الفرق الملحوظ في درجات الحرارة بين الليل والنهار، مؤكدة أن هذه  فترة تقلبات جوية ويجب متابعة النشرات باستمرار مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

الأرصاد الاحوال الجوية ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة الدكتورة منار غانم الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس درجات الحرارة حالة الطقس

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