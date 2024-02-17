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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نشر الوعي الثقافي بمجال الأرصاد والظواهر الجوية بين طلاب الجامعات| تفاصيل وصور

صدى البلد

استقبلت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إحدى الهيئات التابعة لوزارة الطيران المدني على مدار الأربعة أيام الماضية؛ وفدًا من طلاب كلية البنات للعلوم بجامعة الأزهر لإطلاعهم على الأنشطة والخدمات المختلفة التي تقدمها الهيئة في مجال الأرصاد الجوية.

وفي هذا السياق، أشار الملاح هشام طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن تنظيم جولات تعريفية لطلبة الجامعات يأتي فى ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدنى بضرورة نشر الوعي الثقافي في مختلف أنشطة الطيران المدني إنطلاقًا من دور برامج المسئولية المجتمعية التي توليها الوزارة اهتمامًا في كافة المجالات، من أجل تدريب وتنمية القدرات البشرية بمجال الأرصاد والظواهر الجوية، لدورها المؤثر والفعال في أداء العديد من أجهزة الدولة التي يرتبط عملها بحالة الطقس للمهام الموكولة إليها، لافتًا إلى أهمية تعزيز دور الأرصاد الجوية كثقافة ومسئولية مجتمعية، ودورها في تنمية الجانب المجتمعي لكافة الجهات الرسمية والمختصين والباحثين وجميع أفراد المجتمع، من خلال تجاربهم وممارساتهم  العملية لدعم الرصد الجوي، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

وخلال الزيارة تم عرض فيلم تسجيلى بقاعة المؤتمرات الرئيسية، عن تاريخ الهيئة وبداية نشاطها، وتعريفهم بالأنشطة وآلية العمل داخل الهيئة، وخدمات الأرصاد الجوية من مراكز التنبؤات الجوية الأربعة فى مجال الملاحة والطيران، وإبراز دورها فى الحد من مخاطر الكوارث في جميع مجالات الحياة وأثرها علي مختلف الأنشطة الحياتية، كما تم إطلاعهم على أحدث الأجهزة المستخدمة في عمليات التنبؤ والرصد الجوي للحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وكذلك منحهم الفرصة الكاملة للتدريب على خطوات العمل والتقنيات المستخدمة في مجال الأرصاد الجوية.

وتضمنت الزيارة الرد على تساؤلاتهم وإستفساراتهم بشأن محطات الأرصاد والأجهزة المستخدمة، وآلية تبادل المعلومات بين المراكز العالمية، كما قاموا بزيارة مركز التنبؤات والإنذار المبكر، وتقديم شرحاً موجزاً عن طرق الرصد التقليدية والحديثة، وكيفية التوقع بحالات الطقس المختلفة، وتحليل الخرائط، ومن ثم إصدار النشرات أو التحذيرات، وإذاعتها وإرسالها إلى الجهات المعنية، ثم زيارة لمعامل البحث العلمى ومركز رادارات الطقس، وشرحاً عن أهمية دور مساهمات البحث العلمى فى دعم المشروعات القومية في شتى المجالات، واستعراض رادارات الطقس فى الإنذار المبكر، هذا إلى جانب إلى قيامهم بجولة داخل مركز القاهرة الإقليمى للتدريب التابع للهيئة لتعريفهم بالخدمات التدريبية والدورات المتخصصة التي يقدمها المركز في هذا المجال؛ هذا واختتمت زيارة الطلاب بجولتهم داخل متحف الهيئة، لاطلاعهم على تاريخ نشأة علوم الأرصاد الجوية، والذي يضم أقدم الوثائق والسجلات حول تطور مراحل إنشاء الهيئة.

 

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