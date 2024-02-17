يوم ممطر وآخر حار.. الأرصاد تحذر من التقلبات الجوية وهذا طقس الأيام القادمة

يبحث الكثير من المواطنين عن حالة الطقس يوميا، خاصة في القاهرة والجيزة والإسكندرية، بالتزامن مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا وشمال الصعيد والتي يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتكون رعدية أحيانًا.

حالة الطقس خلال هذا الأسبوع

وفي هذا الصدد، كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت 17 فبراير 2024، متوقعة أن يسود أن اليوم طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حذرت الأرصاد في بيان عاجل، من استمرار حالة التقلبات الجوية خلال هذه الأيام بسبب سيطرة المنخفض الجوي، بالتزامن مع شهر أمشير والذي يشتهر بكثرة الزعابيب والتقلبات الجوية وحالة الطقس الغير مستقرة، مشيرة إلى انتشار شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، إضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأضافت أنه متوقع اليوم أيضا سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على مطروح- الإسكندرية- البحيرة - كفر الشيخ- الدقهلية، وأمطار خفيفة قد تكون متوسطة على جنوب الوجه البحرى ودمياط والعريش على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى.

وأكدت الأرصاد الجوية أن حركة الملاحة البحرية معتدلة على البحر المتوسط وارتفاع الموج بين 1,5 إلي 2 متر، وبالنسبة البحر الأحمر، فإن ارتفاع الأمواج بين 1,5 متر إلي 2 متر، وذلك بسبب رياح شمالية شرقية.

حالة الطقس يوم الإثنين القادم

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تبدأ في الاستقرار بداية من اليوم بعد موجة من التقلبات الجوية كانت ذروتها الخميس الماضي نتيجة وجود منخفض جوي.

وأضافت منار غانم، خلال تصريحات لها: "بداية من اليوم متوقع وجود تحسن طفيف في الأحوال الجوية، حيث توجد زيادة في فترة سطوع أشعة الشمس في أغلب المحافظات وارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بجانب اعتدال سرعات الرياح".

وتابعت:"الطقس خلال فترة الليل شديد البرودة على معظم محافظات الجمهورية، كما تنخفض الحرارة بشكل كبير ليلا وتصل إلى 12 درجة، وأشارت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، تكون متوسطة ورعدية أحيانا، قد تصل إلى القاهرة خفيفة، وبداية من يوم الاثنين المقبل تستقر حالة الطقس بشكل أكبر حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا حتى نهاية الأسبوع، والظاهرة الأكثر تأثيرًا خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية والتي تكون كثيفة خلال الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح الباكر".

وفي السياق نفسه، وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف تواجدهم بالمناطق الساخنة لمواجهة موجة الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة والتعامل الفوري مع تجمعات مياه الأمطار أو أي أحداث طارئة ناتجة عن ذلك.

غرف الطوارئ والخطوط الساخنة

وشدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

وتابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية، وأكدت على الدفع بسيارات لشفط وتصريف تجمعات مياه الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

يذكر، أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحي 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125

يأتي ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وسوف نرصد لكم درجات الحرارة، اليوم السبت، والتي جاءت كالتالي:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 12

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 09

بنهــــا 19 11

دمنهور 17 11

وادي النطرون 18 11

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 18 13

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 19 10

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 10

رأس سدر 23 13

نخل 19 08

كاترين 12 03

الطور 22 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 18 10

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 17 11

السلوم 18 09

سيوة 18 07

رأس غارب 23 13

الغردقة 23 14

سفاجا 23 12

مرسى علم 24 13

شلاتين 27 17

حلايب 23 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 19 09

بني سويف 19 09

المنيا 20 06

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 21 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 10

الوادي الجديد 23 06

أبوسمبل 20 09