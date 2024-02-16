تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تحذير الأرصاد الجوية المواطنين من استمرار انخفاض درجات الحرارة ونصائح الإدارة العامة للمرور لقائدي المركبات بتوخي الحذر بسبب احتمالية سقوط الأمطار، بالإضافة الى اعلان هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل بشأن درجات الحرارة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الغربية، قبل قليل، يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مدار اليوم لتمتد إلى الداخل وتشمل مناطق من الوجه البحري ومدن القناة تكون أقل حدة كما تصل الي سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الأجواء الممطرة تستمر على البلاد حتى طقس غد السبت أيضا، وسط استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا، يكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

ويظل الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.