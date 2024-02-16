عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مذيعة صدى البلد ندى
مذيعة صدى البلد ندى باهي

قدمت مذيعة صدى البلد ندى باهي تغطية خاصة حول تحذير الأرصاد الجوية المواطنين من استمرار انخفاض درجات الحرارة ونصائح الإدارة العامة للمرور لقائدي المركبات بتوخي الحذر بسبب احتمالية سقوط الأمطار، بالإضافة الى اعلان هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل بشأن درجات الحرارة.

ونشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس تشير إلى تكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة علي السواحل الغربية، قبل قليل، يصاحبها سقوط الأمطار تكون متفاوتة الشدة على مدار اليوم لتمتد إلى الداخل وتشمل مناطق من الوجه البحري ومدن القناة تكون أقل حدة كما تصل الي سيناء.

وقالت هيئة الأرصاد، إن الأجواء الممطرة تستمر على البلاد حتى طقس غد السبت أيضا، وسط استمرار الانخفاض في درجات الحرارة.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإن الطقس غدا، يكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائلا للبرودة على السواحل الشمالية الغربية.

ويظل الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

طقس اليوم الأرصاد درجات الحرارة فصل الشتاء حالة الطقس هيئة الأرصاد الجوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك يهزم الأهلي 5-1 في قمة الناشئين

6.5 طن و10 أفدنة بانجو وترسانة أسلحة| تفاصيل الكشف عن جزيرة المخدرات بقلب النيل

أتمنى انتقال هذا اللاعب لـ الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يستفز جماهير الزمالك

تبدأ من 70 ألف جنيه| مفاجأة في رواتب جهاز منتخب مصر.. القائمة الكاملة للمرتبات

ظاهرتان جويتان.. والأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة

قرار عاجل ضد سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

أسعار السجائر ترتفع في مصر بدءًا من اليوم السبت 17 فبراير

بنسبة 100%.. أسطورة ليفربول يفجر مفاجأة عن رحيل محمد صلاح للسعودية

ترشيحاتنا

انقطاع المياه يؤثر على 4 قرى في الواسطى لمدة 10 ساعات

مياه الآبار شريان الحياة لـ البدو قاطني التجمعات الصحراوية في مطروح

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

فيديو صادم.. هندي يقطع رأس زوجته ويسير بها إلى الشرطة| جريمة شرف

6 أطفال وحلم مزعج .. أبرز تصريحات دينا الشربيني مع محمود سعد

ما تسبهاش فى الشارع.. الشرطة هتلم السيارات وتبعهم بالقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان قصير .. هيفاء وهبي تستعرض جمالها بفيديو جديد

طعمها حكاية.. طريقة عمل سلطة خضراء بدون طماطم

وجبات مجانية وغرف نوم.. لن تصدق ماذا تقدم شركة مايكروسوفت للموظفين؟

إسكارف على الشعر .. أسما شريف منير تثير الجدل بإطلالة جديدة

فيديو

أوهمنهن بالعمل في السينما.. كواليس استدراج الفتيات لمكتب كاستينج بالجيزة

محمد شاكر خضير: ياسمين صبري شخصية غير متوقعة وهذا سبب نجاحها في طريقي

تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

مصر مش محمد صلاح | حسام حسن يثير الجدل مجددًا .. تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: في عيد الحب

هند عصام

هند عصام تكتب: غرام الأسياد

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: الإنترنت المظلم والعملات الافتراضية تحديات جديدة تهدد الأمن العالمي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يسمونه عيد الحب

صابر حارص يكتب: إدارة الأزمات أم استغلال الأزمات

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الأمريكي وذاكرة الأسماك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ