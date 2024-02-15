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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هل تستمر التقلبات الجوية؟.. حالة الطقس غدا الجمعة على كافة الأنحاء

صدى البلد

شهدت الاجواء، اليوم الخميس، حالة من التقلبات الجوية وعدم الاستقرار، مع انخفاض في درجات الحرارة، حيث شهدت بعض المناطق سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين متوسطة إلى غزيرة.

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حالة الطقس غدًا الجمعة

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الجمعة، طقسًا باردًا على محافظة الإسكندرية والسواحل الشمالية الغربية، مائل للبرودة نهارًا على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

يتوقع خبراء الأرصاد أن يستمر طقس الجمعة شديد البرودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

من المتوقع أن يكون هناك سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة رعدية أحيانًا، مصحوبة بحبات البرد على مناطق من شمال محافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية، على فترات متقطعة، منها محافظات « مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بوسعيد».

من المحتمل أن يكون هناك سقوط لأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على فترات متقطعة على مناطق من محافظات القاهرة الكبرى ومحافظات القناة وخليج السويس وجنوب الوجه البحري وخليج العقبة وسيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة

  • القاهرة 18 / 11
  • بنها 18 / 11
  • العاصمة الإدارية 18 / 10
  • 6 أكتوبر 17 / 9
  • وادي النطرون 18 / 11
  • كفر الشيخ 17 / 10
  • الزقازيق 18 / 11
  • طنطا 17 / 10
  • بورسعيد 19 / 12
  • الإسماعيلية 18 / 10
  • السويس 18 / 10
  • سانت كاترين 10 / 3
  • شرم الشيخ 23 / 14
  • العلمين الجديدة 16 / 10
حالة الطقس اليوم الخميس خبراء الأرصاد الجوية القاهرة الكبرى خبراء الأرصاد

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