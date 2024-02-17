ظاهرتان جويتان.. والأرصاد تصدر تحذيرًا لسكان القاهرة والمحافظات المحيطة

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من يوم السبت 17 فبراير 2024 إلى الاثنين 19 من الشهر نفسه.

توقعت هيئة الأرصاد استمرار فرص سقوط الأمطار اليوم السبت لتشمل السواحل الغربية وشمال الوجه البحري تكون متوسطة الشدة تقل حدتها علي السواحل الشرقية وجنوب الوجه البحري تصل خفيفة إلى القاهرة وتستمر الأجواء باردة نهارا شديدة البرودة ليلا، ومن المتوقع أن تنحسر فرص الأمطار تدريجيا اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

ىتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم السبت، نهارا طقس مائل للدفء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، دافىء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الشمالية الغربية، ويسود ليلا في الصباح الباكر طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وقدمة هيئة الأرصاد مجموعة من النصائح المهمة، التى يجب اتباعها أثناء وجود شبورة كالآتي:

“تفقد حالة الإطارات، والتأكد من فاعلية مساحات الزجاج، والتركيز وعدم الانشغال عن الطريق، وضرورة تقليل السرعة فكلما كانت السرعة أقل كان من السهل السيطرة على السيارة، والحفاظ على مسافة بينك وبين السيارة أمامك لتفادى الاصطدام بها”.

يوم الأحد 18 فبراير، والاثنين 19 فبراير 2024، من المتوقع أن تتكون شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. وتوجد فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث (40% تقريبا) على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري بنسبة حدوث 30%.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 19 12

العاصمة الإدارية 19 10

6 أكتوبر 19 09

بنهــــا 19 11

دمنهور 17 11

وادي النطرون 18 11

كفر الشيخ 18 10

المنصورة 18 11

الزقازيق 19 11

شبين الكوم 19 10

طنطا 19 10

دمياط 18 13

بورسعيد 19 11

الإسماعيلية 19 10

السويس 20 11

العريش 19 10

رفح 18 10

رأس سدر 23 13

نخل 19 08

كاترين 12 03

الطور 22 12

طابا 18 10

شرم الشيخ 23 14

الإسكندرية 18 10

العلمين الجديدة 18 10

مطروح 17 11

السلوم 18 09

سيوة 18 07

رأس غارب 23 13

الغردقة 23 14

سفاجا 23 12

مرسى علم 24 13

شلاتين 27 17

حلايب 23 18

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 17

الفيوم 19 09

بني سويف 19 09

المنيا 20 06

أسيوط 20 07

سوهاج 21 08

قنا 21 09

الأقصر 22 09

أسوان 23 10

الوادي الجديد 23 06

أبوسمبل 20 09