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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جَوّ مرض.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الأسبوع

طقس
طقس

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد تعرضت لموجة من طقس السيء خلال الثلاث أيام الماضية.

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تحذير عاجل من هيئة الأرصاد بشأن الطقس الساعات المقبلة.. ماذا سيحدث؟

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، أن هذا كله بسب منخفض جوي، مشيرة إلى أنه بداية من غد السبت؛ يقل تأثيره على البلاد.

وأوضحت أن فرص سقوط الأمطار تستمر ولكن بشكل أقل، وأيضا تقل سرعات الرياح، منوهة بأن التحسن في الأحوال الجوية سيبدأ بشكل واضح بداية من الإثنين المقبل.

ونوهت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لأن هذا الطقس سيكون "طقس المرض"، بحيث يكون الطقس جيدا بالنهار، وشديد البرودة ليلا، محذرة من الشبورة المائية الكثيفة على الطرق. 

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