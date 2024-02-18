البسوا تقيل| تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 5 أيام المقبلة

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الأيام المقبلة، ونستعرض لكم أبرز التفاصيل من خلال السطور التالية:

وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن هناك استمرارا في فرص سقوط الأمطار اليوم الأحد، مع تحسن تدريجي في الأحوال الجوية، منوهة بأنه مع يوم الإثنين وعلى مدار أيام هذا الأسبوع ستشهد البلاد استقرارا تاما في الأحوال الجوية وعودة الأجواء المشمسة.



فيما حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الفرق الملحوظ في درجات الحرارة بين الليل والنهار، مؤكدة أن هذه فترة تقلبات جوية ويجب متابعة النشرات باستمرار مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

توقعات هيئة الأرصاد لطقس اليوم

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس مائل للدفء خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يسود طقس دافئ في المحافظات الجنوبية، ومائل للبرودة في المحافظات الشمالية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة الليل شديد البرودة على معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار؛ ولكن بشكل أقل من الأيام الماضية.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وتمتد خفيفة إلى مدن القناة وجنوب الوجه البحري، وهي غير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.