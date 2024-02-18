عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البسوا تقيل| تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 5 أيام المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مدار الأيام المقبلة، ونستعرض لكم أبرز التفاصيل من خلال السطور التالية:

txt

بعد رحيله عن منتخب مصر.. فيتوريا يتحدث لأول مرة عن الإقالة

txt

طقس دافئ وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية

وقالت “غانم” خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إن هناك استمرارا في فرص سقوط الأمطار اليوم الأحد، مع تحسن تدريجي في الأحوال الجوية، منوهة بأنه مع يوم الإثنين وعلى مدار أيام هذا الأسبوع ستشهد البلاد استقرارا تاما في الأحوال الجوية  وعودة الأجواء المشمسة.

فيما حذرت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية من الفرق الملحوظ في درجات الحرارة بين الليل والنهار، مؤكدة أن هذه  فترة تقلبات جوية ويجب متابعة النشرات باستمرار مع ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

توقعات هيئة الأرصاد لطقس اليوم

وأضافت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يسود طقس مائل للدفء خلال فترة النهار على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، بينما يسود طقس دافئ في المحافظات الجنوبية، ومائل للبرودة في المحافظات الشمالية.

 

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس خلال فترة الليل شديد البرودة على معظم محافظات الجمهورية، لافتة إلى أن اليوم متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار؛ ولكن بشكل أقل من الأيام الماضية.

 

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إلى أن اليوم هناك فرص أمطار متوسطة على السواحل الشمالية وتمتد خفيفة إلى مدن القناة وجنوب الوجه البحري، وهي غير مؤثرة تمامًا على أعمال الأنشطة اليومية.

الأرصاد الأرصاد الجوية هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

520 جنيها دفعة واحدة.. تحركات مفاجئة في سعر الذهب بمصر

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

ترشيحاتنا

فضل ليلة النصف من شعبان .. أسرارها وماذا قال عنها القرآن والسنة؟

مدبولي: نعمل على توفير المكون الدولاري المطلوب لزيادة المعروض من السلع الأساسية

«حماس» فكرة لا يمكن وأدها|الاتحاد الأوروبي يكشف العقبة الوحيدة أمام حل الدولتين

قطع الكهرباء قبل الإفطار في رمضان أم بعده؟| جدول تخفيف الأحمال بكل محافظات مصر

عربية النواب: تحرك مصر أمام العدل الدولية يفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بفلسطين

في كلمته الأسبوعية.. بابا الفاتيكان يدعو لإنهاء الحرب الأهلية بالسودان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

اﻟﻤﺰﻳﺪ