بعد رحيله عن منتخب مصر.. فيتوريا يتحدث لأول مرة عن الإقالة

عرضت فضائية العربية تقريرًا بعنوان :" لأول مرة منذ الإقالة.. روي فيتوريا يخرج عن صمته ويتحدث عن رحيله عن منتخب مصر".

تحدث روي فيتوريا لأول مرة بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر عن قرار إقالته والخروج من أمم إفريقيا.

“خسارة واحدة فقط”

وكتب المدرب البرتغالي عبر “إنستجرام” إنه غادر بعد 19 شهرًا و18 مباراة بـ “خسارة واحدة فقط” في إشارة لمباراة الكونغو، كما أشار أيضًا إلى ترشيحه ضمن أفضل المدربين في العالم

وقال فيتوريا إن الهدف من تعاقده لتدريب منتخب مصر لمدة 4 سنوات كان وضع أساس لفريق يصل للمونديال معتبر إنه وصل في وقت ملئ بالتحديات كما تحدث أيضًا عن مباراة الكونغو



وتوجه فيتوريا بالشكر للجماهير واللاعبين أكد أن مستقبل كرة القدم المصرية يمكن أن يكون واعدًا حال رغبة الجميع في ذلك حسب تعبيره.