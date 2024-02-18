عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد رحيله عن منتخب مصر.. فيتوريا يتحدث لأول مرة عن الإقالة

روي فيتوريا
روي فيتوريا

عرضت فضائية العربية تقريرًا بعنوان :" لأول مرة منذ الإقالة.. روي فيتوريا يخرج عن صمته ويتحدث عن رحيله عن منتخب مصر".

 

تحدث روي فيتوريا لأول مرة بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر عن قرار إقالته والخروج من أمم إفريقيا.

txt

أشرف عقبة يكشف تفاصيل الوصول لـ لقاح الإنفلونزا الجديد

txt

أسبابه وأعراض الإصابة به.. ما تريد معرفته عن مرض فقر الدم

“خسارة واحدة فقط”

وكتب المدرب البرتغالي عبر “إنستجرام” إنه غادر بعد 19 شهرًا  و18 مباراة بـ “خسارة واحدة فقط” في إشارة لمباراة الكونغو، كما أشار أيضًا إلى ترشيحه ضمن أفضل المدربين في العالم 

وقال فيتوريا إن الهدف من تعاقده لتدريب منتخب مصر لمدة 4 سنوات كان وضع أساس لفريق يصل للمونديال معتبر إنه وصل في وقت ملئ بالتحديات كما تحدث أيضًا عن مباراة الكونغو 
 

وتوجه فيتوريا بالشكر للجماهير واللاعبين أكد أن مستقبل كرة القدم المصرية يمكن أن يكون واعدًا حال رغبة الجميع في ذلك حسب تعبيره.

فيتوريا روي فيتوريا منتخب مصر أمم أفريقيا فضائية العربية انستجرام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

500 جنيه نزول| الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة كبيرة.. وعيار 21 الآن

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

قريبا.. الأهلي يستحوذ على نادي أوروبي

الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة مسؤول عسكري يمني ببولاق الدكرور|صور

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024

موضوعات متعلقة

أشرف عقبة يكشف تفاصيل الوصول لـ لقاح الإنفلونزا الجديد

أسبابه وأعراض الإصابة به.. ما تريد معرفته عن مرض فقر الدم

السكر بـ 27 جنيها|أبرز السلع وأماكن معارض أهلا رمضان بالجيزة

قفزة نوعية.. انطلاق فعاليات الملتقى الترويجي الأول لمصر كمقصد لسياحة اليخوت

طقس دافئ وأمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف تفاصيل الحالة الجوية

مشهد هوليودي.. سائق متهور يدخل مطاردة مع الشرطة في ولاية أمريكية|فيديو

اليابان تطلق بنجاح صاروخها H3 إلى المدار.. شاهد

3 أسباب وراء زيادة الأسعار.. شعبة البن تكشف التفاصيل

ترشيحاتنا

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 ألف طن داخل مخزنين بالقاهرة

مثل هتلر .. رئيس البرازيل يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة في غزة

فيروس خطير .. تحذير عاجل لجميع مستخدمي آيفون iPhone

مصر تستعيد مجدها في صناعة الغزل والنسيج.. استيراد ماكينات بـ254 مليون دولار

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تسعى لتفجير ساحة الصراع ولا ترغب بالتهدئة

مجلس أمناء الحوار الوطني يستأنف اجتماعاته اليوم لبحث جدول أعمال الملف الاقتصادي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جينز ممزق.. حنان مطاوع تستعرض رشاقتها بإطلالة كاجوال عبر إنستجرام|شاهد

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان بسنت شوقي تثير الجدل بالسوشيال ميديا

بفضل هذه البحيرة.. العلماء يكشفون أصل الحياة على الأرض والسر بالفوسفات| تفاصيل

رسميًا.. ارتفاع أسعار جميع السجائر والشرقية للدخان تكشف عن السبب

فيديو

الفنانة أروى تعترف بتعرضها للتحـ.ـرش وسر تخليها عن الحجاب

مفاجأة في حالة الطقس.. وأمطار على هذه المناطق

بيعاكس بنات.. الفنان محمود حجازي يكشف لـ«صدى البلد» شخصيته في فيلم «عيسى»

تراجع أسعار الذهب.. هبوط جديد في الأصفر.. وهذا سعر عيار 21

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

خالد عابد

خالد عابد يكتب: الموارد البشرية وحرب غزة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الحب .. فيه شفاء للناس

اﻟﻤﺰﻳﺪ