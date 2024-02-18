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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أشرف عقبة يكشف تفاصيل الوصول لـ لقاح الإنفلونزا الجديد

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إن الصحة العالمية تقوم بتنظيم اجتماعات دورية من أجل التعرف على فصائل سلالات الأنفلونزا المسببة لمعظم الحالات الموجودة في العالم، لافتًا إلى أن هذه المشاورات تتم مرتين كل عام.
 

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شدة المرض و الانتشار

وأضاف “عقبة” عبر تقنية “زووم” ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع خلال فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن طبيعة الأنفلونزا متغيرة وذلك بسبب تركيبها، حيث يحدث لها تحور مع كل انقسام، مشيرًا إلى أن  الخصائص التي يتم دراستها هي شدة المرض و الانتشار والاستجابة للأدوية واللقاحات.
 

وأوضح الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، أن تلقي اللقاحات تلعب دورًا كبيرة في الحماية من الإصابة بـ الأنفلونزا والفيروسات وخاصة للفئات الأكثر تضررًا مثل الحوامل والأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

الأنفلونزا الصحة العالمية الفيروسات الاولي المصرية أشرف عقبة

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