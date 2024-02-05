6 مراكز لتلقي لقاح الإنفلونزا بالبحر الأحمر تجنباً للموجة الباردة

في ظل الأجواء غير المستقرة والموجة الباردة التي تضرب البلاد، يسعى المواطنون في محافظة البحر الأحمر إلى حماية أنفسهم من الإنفلونزا، وذلك من خلال البحث عن أماكن تلقي لقاح الإنفلونزا المتاحة في المحافظة.

أعلن دكتور عمرو عادل، مدير إدارة المستشفيات بالبحر الأحمر، أن صحة المحافظة قامت بتحديد 6 مواقع لتلقي لقاح الإنفلونزا في مدن البحر الأحمر، وهي:

1. مكتب صحة رأس غارب في مدينة رأس غارب.

2. مكتب صحة الغردقة في مدينة الغردقة.

3. وحدة سفاجا الصحية في مدينة سفاجا.

4. مكتب صحة القصير في مدينة القصير.

5. مركز صحة أسرة مرسى علم في مدينة مرسى علم.

6. وحدة الشلاتين الصحية في مدينة الشلاتين.

وأوضح دكتور عادل أهمية تلقي لقاح الإنفلونزا في فصل الشتاء، مشددًا على ضرورة الالتزام بتلقي اللقاح في نفس الموعد سنويًا للفرد الذي تلقاه سابقاً.

كما شدد على أهمية تطعيم المواطنين بلقاح الإنفلونزا خلال موسم الحج، حيث يُعتبر ذلك من الشروط الأساسية والإجراءات الواجب اتباعها لضمان سلامة المصريين أثناء السفر.