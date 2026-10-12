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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مطالب برلمانية بمد فترة التقديم للوحدات البديلة للإيجار القديم.. تفاصيل

الإيجار القديم
الإيجار القديم
عبد الرحمن سرحان

طالب النائب إيهاب إمام عضو مجلس النواب بمد فترة التقديم للحصول على الوحدات السكنية البديلة للمستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم، وذلك بالتزامن مع انتهاء المهلة المحددة للتقديم اليوم الإثنين، لإتاحة الفرصة أمام المواطنين الذين لم يتمكنوا من استكمال إجراءات التقديم خلال الفترة الماضية.

الوحدات البديلة للإيجار القديم

وأكد إمام، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن مد فترة التقديم يتيح فرصة أكبر أمام المواطنين لتسجيل طلباتهم واستيفاء المستندات المطلوبة، خاصة في ظل أهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بالاستقرار السكني لقطاع من المواطنين.

وأشار إلى ضرورة مراعاة الظروف المختلفة للمواطنين، والعمل على تيسير إجراءات التقديم، بما يضمن وصول الفرصة إلى جميع المستحقين، وعدم حرمان أي مواطن من التقدم للحصول على وحدة بديلة بسبب ضيق الوقت أو عدم استكمال الإجراءات في الموعد المحدد.

تسهيل الإجراءات وتحقيق أهداف منظومة الوحدات البديلة

وشدد النائب على أهمية منح المواطنين مهلة إضافية واضحة، مع استمرار التوعية بشروط التقديم وخطوات التسجيل والمستندات المطلوبة، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق أهداف منظومة الوحدات البديلة.

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