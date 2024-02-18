أسبابه وأعراض الإصابة به.. ما تريد معرفته عن مرض فقر الدم

قالت الدكتورة آمال البشلاوي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بكلية طب قصر العيني، إن فقر الدم منتشر بشكل كبير بين الأطفال والكبار، موضحة أن نقص عنصر الحديد هو السبب الرئيسي في فقر الدم أو الأنيميا.

عنصر الحديد مكون أساسي

وأضافت “البشلاوي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن عنصر الحديد مكون مهم جدًا في تكوين كرات الدم الحمراء التي تجعل الإنسان قادر على القيام بمهامه اليومية دون الإحساس بتعب وإجهاد.



وتابعت الدكتورة آمال البشلاوي، أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بكلية طب القصر العيني أن فقر الدم ينتشر بصورة كبيرة بين الأطفال والسيدات، ومن علامات وجود فقر الدم شحوب الوجه والتعب من أقل مجهود.



وأشارت أستاذ طب الأطفال وأمراض الدم بكلية طب قصر العيني إلى أن سوء التغذية يلعب دورًا أساسيًا في الإصابة بفقر الدم، حيث لا يحصل الشخص على العناصر المهمة لتكوين الدم في جسمه.