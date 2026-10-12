أمين الإفتاء يوضح حكم قراءة القرآن من المصحف أثناء الصلاة

أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف أثناء الصلاة، موضحًا أن الحكم يختلف بين الصلوات المفروضة وصلاة النوافل، نظرًا لاختلاف آراء الفقهاء في هذه المسألة.

حكم قراءة القرآن الكريم من المصحف أثناء الصلاة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن بعض الفقهاء أجازوا القراءة من المصحف أثناء صلاة النوافل، بينما لا تكون القراءة من المصحف في الصلوات المفروضة، وإنما يقرأ المصلي مما يحفظه من القرآن الكريم.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الحكم نفسه ينطبق على الإمام الذي يؤم المصلين، فلا يقرأ من المصحف في الصلاة المفروضة، بينما أجاز بعض الفقهاء له القراءة من المصحف في النوافل، وهو ما يظهر في صلاة التراويح خلال شهر رمضان، حيث يقرأ بعض الأئمة من المصحف.

وأشار الدكتور علي فخر إلى أن بعض الفقهاء شددوا في مسألة القراءة من المصحف أثناء الصلاة، وقصروا جوازها على حالات معينة، مثل رغبة الإمام في ختم القرآن الكريم، لافتًا إلى أن المسألة محل خلاف فقهي بين العلماء.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الإمام أبا حنيفة رأى أن القراءة من المصحف أثناء الصلاة تبطلها، باعتبارها نوعًا من التعلم، بينما الصلاة شُرعت للعبادة، مشيرًا إلى أن القراءة مما يحفظه المصلي تساعده على استحضار القرآن من ذاكرته، وعدم الانشغال بالنظر إلى المصحف ومتابعة الكلمات بالعين أثناء الصلاة.

وأكد أمين الفتوى بدار الإفتاء أن القراءة من الحفظ في الصلوات المفروضة تحقق الخروج من الخلاف الفقهي في هذه المسألة، إذ إن القراءة من المصحف محل اختلاف بين الفقهاء، بينما يقرأ المصلي في الفرض مما يحفظه من القرآن الكريم.