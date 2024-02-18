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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون غدا /الاثنين/ طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء .

وذكر بيان للهيئة، اليوم /الأحد/ - أن الظواهر الحيوية تتمثل في حدوث شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :-

العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
العاصمة الادارية 21 11
6 اكتوبر 22 11
بنهــــا 21 12
دمنهور 21 12
وادى النطرون 22 11
كفر الشيخ 20 10
المنصورة 21 12
الزقازيق 22 12
شبين الكوم 21 11
طنطا 20 10
دمياط 19 13 
بورسعيد 20 14
الإسماعيلية 20 12
السويس 21 11
العريش 19 12
رفح 19 12
رأس سدر 21 09
نخل 18 06
كاترين 15 02
الطور 21 12
طابا 19 10
شرم الشيخ 22 15
الاسكندرية 19 10
العلمين الجديدة 19 10
مطروح 17 11
السلوم 18 09
سيوة 17 08
رأس غارب 23 13
الغردقة 23 14
سفاجا 24 13
مرسى علم 24 14
شلاتين 26 15
حلايب 22 16
أبو رماد 25 14 
رأس حدربة 24 17
الفيوم 21 09
بني سويف 21 08
المنيا 22 06
أسيوط 22 07
سوهاج 23 08
قنا 24 11 
الأقصر 24 10
أسوان 24 11
الوادى الجديد 23 07
أبوسمبل 24 12

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة 30 16
المدينة 28 14 
الرياض 25 13
المنامة 23 19
أبوظبى 24 18
الدوحة 25 17
الكويت 22 09
دمشق 15 03
بيروت 17 12
عمان 10 05
القدس 12 04
غزة 18 12
بغداد 21 11
مسقط 25 21
صنعاء 27 10
الخرطوم 32 18
طرابلس 18 10
تونس 19 13
الجزائر 16 11
الرباط 22 11
نواكشوط 36 18

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 10 03-
إسطنبول 10 04
إسلام آباد 16 09
نيودلهى 27 16 
جاكرتا 31 25
بكين 05 05-
كوالالمبور 36 25
طوكيو 18 15 
أثينا 16 08
روما 16 05
باريس 13 05
مدريد 19 04
برلين 09 07
لندن 13 05
مونتريال 05- 12-
موسكو 04- 14-
نيويورك 06 01-
واشنطن 09 03-
أديس أبابا 24 13

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