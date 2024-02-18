الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، مشيرة إلى أنه تواجدت شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق خصوصًا الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأدت لانخفاضات طفيفة بالرؤية الأفقية ولكن سرعان ما تلاشت مع ظهور أشعة الشمس، إذ تحسنت الرؤية الأفقية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، اليوم الأحد، أن الأمطار ستكون أقل مما شهدناها الأيام الماضية وتتحول لأمطار خفيفة في مجملها وقد تكون متوسطة على بعض الأماكن بالسواحل الشمالية للبلاد، سواء المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الأمطار تمتد إلى مدن القناة وجنوب الوجه البحري ولكنها في المجمل غير مؤثرة تمامًا على أي أعمال أنشطة يومية، متوقعة أنَّ تتحسن الأحوال الجوية الأيام المقبلة، إلى جانب ارتفاعات خفيفة بقيم درجات الحرارة تحدث خلال فترات النهار وتكون الأجواء دافئة أكثر من اليوم.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ترتفع درجات الحرارة بمعدل من درجتين إلى 3 درجات، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى 23 درجة مئوية نهايات الأسبوع، مستدركة أن درجات الحرارة من الممكن أن تصل إلى 24 و25 درجة مئوية مطلع الأسبوع المقبل خلال فترة النهار، وتكون الارتفاعات بدرجات الحرارة ملحوظة في محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وفي السياق نفسه حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس بسبب وجود فارق بقيم درجات الحرارة بين النهار والليل وفارق الحرارة بين النهار والليل يكون واضحا بشكل كبير، إذ تكون الأجواء فترات الليل شديدة البرودة، على عكس فترات النهار التي تشهد استقرارًا ودفئا.

واكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ سرعات الرياح قلت بشكل كبير وهناك اعتدالا في حالة البحرين الأحمر والمتوسط ومؤهلان لكل أعمال الصيد والملاحة.