عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الأرصاد الجوية تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس، مشيرة إلى أنه تواجدت شبورة مائية في الصباح الباكر على أغلب الطرق خصوصًا الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وأدت لانخفاضات طفيفة بالرؤية الأفقية ولكن سرعان ما تلاشت مع ظهور أشعة الشمس، إذ تحسنت الرؤية الأفقية.

txt

الأرصاد: غدا طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 12

وأضافت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية للتليفزيون المصري، اليوم الأحد، أن الأمطار ستكون أقل مما شهدناها الأيام الماضية وتتحول لأمطار خفيفة في مجملها وقد تكون متوسطة على بعض الأماكن بالسواحل الشمالية للبلاد، سواء المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري.

وتابعت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ الأمطار تمتد  إلى مدن القناة وجنوب الوجه البحري ولكنها في المجمل غير مؤثرة تمامًا على أي أعمال أنشطة يومية، متوقعة أنَّ تتحسن الأحوال الجوية الأيام المقبلة، إلى جانب ارتفاعات خفيفة بقيم درجات الحرارة تحدث خلال فترات النهار وتكون الأجواء دافئة أكثر من اليوم.

وأوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ترتفع درجات الحرارة بمعدل من درجتين إلى 3 درجات، وتصل درجات الحرارة العظمى إلى 23 درجة مئوية نهايات الأسبوع، مستدركة أن درجات الحرارة من الممكن أن تصل إلى 24 و25 درجة مئوية مطلع الأسبوع المقبل خلال فترة النهار، وتكون الارتفاعات بدرجات الحرارة ملحوظة في محافظات شمال الصعيد وجنوب الصعيد.

وفي السياق نفسه حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تخفيف الملابس بسبب وجود فارق بقيم درجات الحرارة بين النهار والليل وفارق الحرارة بين النهار والليل يكون واضحا بشكل كبير، إذ تكون الأجواء فترات الليل شديدة البرودة، على عكس فترات النهار التي تشهد استقرارًا ودفئا.

واكملت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنَّ سرعات الرياح قلت بشكل كبير وهناك اعتدالا في حالة البحرين الأحمر والمتوسط ومؤهلان لكل أعمال الصيد والملاحة.  

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الامطار الدكتورة منار غانم الطرق الزراعية والسريعة الطرق الزراعية السواحل الشمالية المسطحات المائية تخفيف الملابس هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس هيئة الأرصاد درجات الحرارة درجات الحرارة العظمى درجات الحرارة شديد البرودة شديد البرودة ليلا شبورة مائية سرعات الرياح شديدة البرودة قيم درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد إصدار الجنيه الرقمي.. البنك المركزي يعلن مفاجأة

امتحانان في الترم الثاني.. المدارس تتلقى 11 قرارا عاجلا من وزير التعليم

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

أزمة السكر.. تفاصيل العثور على 30 طن داخل مخزنين بالقاهرة

نتابع مع مصر.. اليمن تعلق على مقتل مسؤول عسكري كبير في منزله بالقاهرة

الديوان الملكي الأردني ينعي والد الأميرة رجوة.. وتوجيه عاجل من الملك عبدالله

تركيا تسحب الجنسية من محمود حسين مرشد جماعة الإخوان المقيم في اسطنبول

حقيقة طلاق أمير عيد وزوجته والغاء متابعة بعضهما على انستجرام

موضوعات متعلقة

البسوا تقيل| تحذير من الأرصاد بشأن طقس الـ 5 أيام المقبلة

ترشيحاتنا

مصر توقع اتفاقاً مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة بقيمة 1.5 مليار دولار

موعد سفر محمد عبد الشافي إلى ألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي

سمير فرج: غلق مضيق باب المندب أمام الملاحة الإسرائيلية أوجع دولة الاحتلال خلال حرب أكتوبر

مقيد وممزق.. كواليس ليلة مقـ تل مسئول عسكري يمني بـ بولاق الدكرور

رغم دفاعه عن القضية .. لماذا قتل فلسطينيون وزير الثقافة يوسف السباعي ؟

ماذا يحدث لمن يؤخر صلاة المغرب في شعبان؟.. 3 مصائب وزوال 5 نعم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد الفيشاوي يعلن الانتهاء من تصوير أحدث أفلامه "بنقدر ظروفك"

مسلسلات رمضان 2024.. watch it تطرح البوسترات الفردية لمسلسل "مسار إجباري"

أبرز إطلالات النجوم والنجمات على السجادة الحمراء لحفل البافتا| صور

لوك شبابي.. لطيفة تستعرض رشاقتها وسط الجبال بإطلالة مميزة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

كوبونات من 100 جنيه .. أسعار السلع وأماكن معارض أهلا رمضان

"كدابة".. موزع يتهم حسام حبيب بسرقة أغنيته الجديدة

تضم مهبط هليكوبتر وملعب جولف وجاكوزي.. شاهد أطول سيارة ليموزين في العالم

رنا رئيس تكشف لـ صدي البلد كواليس مشاركتها في فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مصر - تركيا.. انفراجة وأمل

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: السيسي وأردوغان ولولا دا سيلفا.. الاقتصاد يتكلم

جمال قرين

جمال قرين يكتب: مصداقية مصر وكذب إسرائيل

اﻟﻤﺰﻳﺪ