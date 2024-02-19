الأرصاد تُحذر من "الثلاثاء المُتقلب".. شبورة وأمطار على مناطق مختلفة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، يوم الثلاثاء الموافق 20 فبراير، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الأرصاد توضح الظواهر الجوية ليوم الثلاثاء

وعن الظواهر الجوية توقعت هيئة الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، توقعت هيئة الأرصاد أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان هيئة الأرصاد بـ درجات الحرارة المتوقعة يوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 20 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 21 12

طنطا 19 11

دمياط 18 12

بورسعيد 18 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 12

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 20 6

كاترين 15 4

الطور 22 14

طابا 19 11

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 19 10

مطروح 18 10

السلوم 17 8

سيوة 18 7

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 15

شلاتين 24 15

حلايب 21 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 21 9

أسيوط 21 8

سوهاج 22 9

قنا 23 11

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 22 10

أبوسمبل 23 12

