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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 درجات| تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن الطقس

أمطار
أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد خلال الأيام الماضية شهدت انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة، وارتفاعا في سرعات الرياح، ولكن اعتبارًا من اليوم نشهد تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية، وسيكون هناك انخفاض في السحب.

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الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

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تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية على قناة “دي إم سي”، مع الإعلامي أسماء يوسف، أن هيئة الأرصاد نوهت إلى أنه من غد، الأربعاء، سيكون هناك ارتفاع في قيم درجات الحرارة، وأن محافظات الصعيد ستكون الأكثر تأثيرًا بارتفاع درجات الحرارة.


ولفتت إلى أن درجات الحرارة أعلى من المعدلات الطبيعية بحوالي 3 لـ 4 درجات، ودرجة الحرارة خلال الأيام المقبلة ستصل لـ 24 درجة في فترة النهار، ولكن في فترة الليل سيكون هناك جو شديد البرودة.

وكشفت أن فارق درجات الحرارة من النهار لـ المساء يصل لـ 10 درجات، ولذلك على الجميع توخي الحذر، وعلى الجميع ارتداء الملابس الشتوية، وعدم الانخداع بدرجات الحرارة في النهار.

وأوضحت أن المحافظات الساحلية ستشهد أمطارا خفيفة، ولكن لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى

القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 20 12
بنهــــا 20 13 
دمنهور 20 13
وادي النطرون 21 12
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 20 13 
الزقازيق 21 13 
شبين الكوم 21 12
طنطا 19 11
دمياط 18 12 
بورسعيد 18 13
الإسماعيلية 21 10
السويس 20 12
العريش 19 10
رفح 19 10
رأس سدر 21 13
نخل 20 6
كاترين 15 4
الطور 22 14
طابا 19 11
شرم الشيخ 24 15
الإسكندرية 19 11
العلمين الجديدة 19 10
مطروح 18 10
السلوم 17 8
سيوة 18 7
رأس غارب 24 13
الغردقة 24 14
سفاجا 23 13
مرسى علم 24 15
شلاتين 24 15
حلايب 21 16
أبو رماد 23 15 
رأس حدربة 22 16
الفيوم 20 10
بني سويف 20 10
المنيا 21 9
أسيوط 21 8
سوهاج 22 9
قنا 23 11 
الأقصر 23 10
أسوان 24 11
الوادي الجديد 22 10
أبوسمبل 23 12

 

الأرصاد الأرصاد الجوية الرياح درجات الحرارة الاحوال الجوية

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