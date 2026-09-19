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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحصين 907 آلاف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالشرقية

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية اللازمة لوقايتها من الأمراض الوبائية، مشددًا على تكثيف حملات التحصين والمرور الميداني على المربين وأصحاب المزارع بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وفي هذا الإطار، أشار الدكتو محمد السيد بشار وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إلى أنه في إطار الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع لعام ٢٠٢٦م، التي انطلقت في ٢٩ أغسطس ٢٠٢٦م، قامت المديرية من خلال ١٨٠ لجنة بتوفير ٩٠٧ ألاف و١٠٨ جرعة، ما بين ٥١٠ ألف و٨٣٥ جرعة ضد الحمى القلاعية و٣٩٦ ألفًا و٢٧٣ جرعة ضد حمى الوادي المتصدع، بالإضافة إلى ترقيم وتسجيل ٢٩٨٠ رأس ماشية خلال الأسبوع الثاني من الحملة.

كما نفذت المديرية (٨٥٠) ندوة وجولة إرشادية وزيارات ميدانية للقرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب تسيير السيارات الإرشادية المتنقلة لتوعية المربين بخطورة المرضين وأهمية التحصين الدوري، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية وتقليل الخسائر الناتجة عن الأمراض الوبائية.

وتيسيرًا على المواطنين، تواصل لجان التحصين أعمالها بالمقار المحددة أو بالانتقال إلى أماكن تواجد المربين لتحصين وترقيم الحيوانات، وسط إقبال من المواطنين، لتحقيق أهداف الحملة القومية والحفاظ على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها.

الشرقية محافظ الشرقية بالثروة الحيوانية والرعاية البيطرية وأصحاب المزارع

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