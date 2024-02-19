الأرصاد تزف خبرًا سارًا للمواطنين عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن البلاد من اليوم تشهد تحسنا كبيرا في الأحوال الجوية، بمعظم المحافظات، وسيكون هناك زيادة في سطوع الشمس، وارتفاع في درجات الحرارة بقيمة درجتين.

وأضافت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية » في مداخلة هاتفية على القناة القناة الأولى، أن حالة الجو في ساعات الليل تختلف عن ساعات الصباح، وأن الأمطار في البلاد ستنخفض وتقل، وستكون الأمطار خفيفة.

وأشارت إلى أن القاهرة ستشهد أمطار خفيفة، ولكن بشكل عام لن يكون هناك تعطل لأي أنشطة يومية، وأن سرعات الرياح معتدلة، لن ترتفع عن 35 كيلو متر على الساعة.

وكشفت أنه مع نهايات الأسبوع وتحديدًا الخميس و الجمعة، سيكون هناك نشاط رياح، ولكن لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.