رئيس جامعة بنها يشهد إحتفالية بدء العام الدراسي الجديد والسلام الوطنى بالملاعب

شهد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، مراسم أداء تحية العلم والسلام الوطني، احتفالا ببدء العام الدراسي الجديد 2026/2027، وذلك بملاعب الجامعة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة جيهان عبد الهادي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور طه عاشور، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء الكليات، والقيادات الأكاديمية والإدارية بالجامعة.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، أن جامعة بنها أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب مع انطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال تجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمرافق التعليمية بمختلف الكليات، إلى جانب متابعة جاهزية المدن الجامعية والخدمات المقدمة للطلاب، بما يضمن توفير بيئة تعليمية مناسبة وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول.

وقدم "الجيزاوي" التهنئة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنيا للجميع عاما دراسيا موفقا ومثمرا، وحافلا بالنجاح والتفوق والإنجازات.

ودعا رئيس الجامعة جميع منتسبي جامعة بنها إلى بذل المزيد من الجهد والعمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة، وتحقيق أهداف الجامعة وتطلعات أبنائها الطلاب، مؤكدًا ضرورة مواصلة مسيرة التميز والنجاح وتحقيق المزيد من الإنجازات العلمية والبحثية، والاستثمار في المعرفة، في إطار من الجدية والاجتهاد والانتماء للجامعة والوطن.

كما أكد "الجيزاوي" اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية باعتبارها أحد المحاور المهمة في بناء شخصية الطالب وتنمية مهاراته، وتشجيع الطلاب على المشاركة في مختلف الفعاليات والمسابقات والأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية.

وفي ختام الاحتفالية، تفقد رئيس الجامعة ومرافقوه عددًا من الأنشطة الطلابية المختلفة التى نظمتها الجامعة لاستقبال الطلاب فى العام الدراسي الجديد ، كما تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى ضمن فعاليات دورة الألعاب الإفريقية الثانية عشرة للجامعات "القاهرة 2026" والتي أقيمت بأحد الأندية في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة طلاب من كليات جامعة بنها.