تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء

عرضت قناة دي إم سي تقرير عن حالة الجو ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 20-2-2024، وقال الإعلامية أسماء يوسف أن هيئة الأرصاد توقعت تحسن في الأحوال الجوية اليوم، عن الأيام الماضية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية؛ أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية: تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، أشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنها تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر :

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 20 12

الإسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 19 10

السلوم 17 8

دمياط 18 12

بورسعيد 18 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 12