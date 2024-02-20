طقس شديد البرودة ليلا.. الأرصاد: أمطار وشبورة على أغلب الأنحاء والصغرى «13»

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية؛ أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية: تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر، أشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنها تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13

العاصمة الإدارية 21 12

6 أكتوبر 20 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادي النطرون 21 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 21 12

طنطا 19 11

دمياط 18 12

بورسعيد 18 13

الإسماعيلية 21 10

السويس 20 12

العريش 19 10

رفح 19 10

رأس سدر 21 13

نخل 20 6

كاترين 15 4

الطور 22 14

طابا 19 11

شرم الشيخ 24 15

الاسكندرية 19 11

العلمين الجديدة 19 10

مطروح 18 10

السلوم 17 8

سيوة 18 7

رأس غارب 24 13

الغردقة 24 14

سفاجا 23 13

مرسى علم 24 15

شلاتين 24 15

حلايب 21 16

أبو رماد 23 15

رأس حدربة 22 16

الفيوم 20 10

بني سويف 20 10

المنيا 21 9

أسيوط 21 8

سوهاج 22 9

قنا 23 11

الأقصر 23 10

أسوان 24 11

الوادي الجديد 22 10

أبوسمبل 23 12

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 31 16

المدينة المنورة 27 15

الرياض 28 12

المنامة 23 19

أبوظبي 16 19

الدوحة 25 18

الكويت 24 10

دمشق 15 3

بيروت 18 13

عمان 13 5

القدس 14 5

غزة 18 10

بغداد 21 10

مسقط 24 22

صنعاء 27 11

الخرطوم 33 20

طرابلس 18 12

تونس 17 12

الجزائر 16 9

الرباط 22 9

نواكشوط 35 17

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 11 4-

إسطنبول 11 4

إسلام آباد 18 7

نيودلهى 26 15

جاكرتا 33 26

بكين 3 4-

كوالالمبور 34 25

طوكيو 20 14

أثينا 14 8

روما 18 5

باريس 13 6

مدريد 20 4

برلين 10 7

لندن 14 6

مونتريال 5- 11-

موسكو 5- 11-

نيويورك 5 1-

واشنطن 8 2-

أديس أبابا 25 14