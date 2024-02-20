عاجل
صحف السعودية: المملكة ريادتها وقيادتها لمستقبل الإعلام وتطوراته تحت مظلة رؤية 2030.. "فومكس" أولى فعاليات النسخة الثالثة من منتدى المنتدى السعودي للإعلام الاحتلال: مـ.ـقتل جندي إسرائيلي في معارك جنوب قطاع غزة أخبار السيارات | اشترِ عربة "أوتوماتيك" هاي لاين بأفضل سعر للمستعمل .. ونيسان سنترا 2018 بهذا الثمن.. أحدث أسعار كيا جراند سيراتو 2024 طقس شديد البرودة ليلا.. الأرصاد: أمطار وشبورة على أغلب الأنحاء والصغرى «13» المتحدث باسم حركة فتح: موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ليس جديدا.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

طقس شديد البرودة ليلا.. الأرصاد: أمطار وشبورة على أغلب الأنحاء والصغرى «13»

صدى البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء، طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وعن الظواهر الجوية؛ أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية: تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرصة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنها تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 

أما حالة البحر الأحمر، أشار خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنها تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 21 13
العاصمة الإدارية 21 12
6 أكتوبر 20 12
بنهــــا 20 13 
دمنهور 20 13
وادي النطرون 21 12
كفر الشيخ 19 12
المنصورة 20 13 
الزقازيق 21 13 
شبين الكوم 21 12
طنطا 19 11
دمياط 18 12 
بورسعيد 18 13
الإسماعيلية 21 10
السويس 20 12
العريش 19 10
رفح 19 10
رأس سدر 21 13
نخل 20 6
كاترين 15 4
الطور 22 14
طابا 19 11
شرم الشيخ 24 15
الاسكندرية 19 11
العلمين الجديدة 19 10
مطروح 18 10
السلوم 17 8
سيوة 18 7
رأس غارب 24 13
الغردقة 24 14
سفاجا 23 13
مرسى علم 24 15
شلاتين 24 15
حلايب 21 16
أبو رماد 23 15 
رأس حدربة 22 16
الفيوم 20 10
بني سويف 20 10
المنيا 21 9
أسيوط 21 8
سوهاج 22 9
قنا 23 11 
الأقصر 23 10
أسوان 24 11
الوادي الجديد 22 10
أبوسمبل 23 12

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 31 16
المدينة المنورة 27 15 
الرياض 28 12
المنامة 23 19
أبوظبي 16 19
الدوحة 25 18
الكويت 24 10
دمشق 15 3
بيروت 18 13
عمان 13 5
القدس 14 5
غزة 18 10
بغداد 21 10
مسقط 24 22
صنعاء 27 11
الخرطوم 33 20
طرابلس 18 12
تونس 17 12
الجزائر 16 9
الرباط 22 9
نواكشوط 35 17

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من مدن وعواصم العالم

العظمى الصغرى

أنقرة 11 4-
إسطنبول 11 4
إسلام آباد 18 7
نيودلهى 26 15 
جاكرتا 33 26
بكين 3 4-
كوالالمبور 34 25
طوكيو 20 14 
أثينا 14 8
روما 18 5
باريس 13 6
مدريد 20 4
برلين 10 7
لندن 14 6
مونتريال 5- 11-
موسكو 5- 11-
نيويورك 5 1-
واشنطن 8 2-
أديس أبابا 25 14

الأرصاد الأرصاد الجوية درجات الحرارة الحرارة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جدول انقطاع الكهرباء في رمضان.. مناشدة مهمة من عمرو أديب

الموت يفجع الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

أول تعليق من أحمد حسن بعد تعادل الزمالك أمام الإسماعيلي

أقل من المحلي.. إبراهيم سعيد يفتح النار على نجم الزمالك

قناة جونقلي ومشروعات عملاقة.. حلول جذرية لأزمة المياه في مصر

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

"مش عارف أعيش".. انهيار نجل الفنان هشام سليم من البكاء بسبب فلسطين

سحر أسود.. إعلامية شهيرة تصدم جمهورها بأشياء غريبة أمام منزلها

ترشيحاتنا

نصائح لاستخدام السخان والثلاجة تساعدك للتحكم في استهلاك الكهرباء

أخبار التكنولوجيا| سقوط آيفون في المياه.. أبل تصدر تحذيرا عاجلا.. وأرخص موبايل سامسونج فئة 3 آلاف جنيه

حكم حفظ القرآن ونسيانه بسبب ظروف الحياة.. أزهري يجيب

الجيش الأوكراني يراقب كيفية إعادة تنظيم القوات الروسية والاستعداد لتحركاتها التالية

مفاجأة لـ تجار الدولار في السوق السوداء

ضياء السيد: علينا الحذر من طيور الظلام الساعية لإثارة الأزمات والوقيعة بين القطبين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

بعد وفاة ممثلة شهيرة به.. ما هو مرض التهاب الجلد والعضلات الخطير؟

شاهد.. فيديو مروع يوثق لحظات سرقة غريبة في أحد شوارع لندن

65 لمسة في 90 دقيقة.. ماذا قدم عبدالله السعيد للزمالك أمام ناديه القديم؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ