عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

جاءت أسعار الدواجن اليوم بالبورصة والأسواق عكس التوقعات، حيث أن خبراء صناعة الدواجن توقعوا انخفاضها خلال الفترة المقبلة نتيجة هبوط في أسعار الأعلاف ، ولكن مازالت تشهد أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا. 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

txt

94 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 19 فبراير

txt

اخبار مصر|القوات المسلحة تفرج عن وثائق حرب أكتوبر.. مفاجأة في أسعار الدواجن

txt

ارتفاع أسعار الدواجن.. وكيلو الفراخ البيضاء بـ 99 جنيها| فيديو

txt

رغم هبوط الأعلاف .. سر عدم انخفاض أسعار الدواجن والبيض بالأسواق

txt

الأعلاف رخصت.. توقعات بتراجع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق قريبا

أسعار الدواجن اليوم 

وانخفضت أسعار  الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى 2 جنيهًا حوالى لتسجل سعر 94 بعد أن كان سعرها 96 جنيهًا أمس ، وتصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيها،  وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 80 جنيها للكيلو   لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها .

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟

هل تنخفض قبل رمضان؟.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد

 وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  5جنيها لتسجل 110 جنيها بعد أن كانت 105 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها ،.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 80 جنيها ،   وتصل للمستهلك بسعر  90 جنيهًا 

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 220 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة 
 

كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو. 

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

 

أسعار البط اليوم بالمزرعة 

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 75 جنيها.

وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض 

•  ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من  160 ل 170 جنيهًا  .
 

• سعر كرتونة البيض الأبيض 155 ل 165 جنيهًا 

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 170 جنيها.
 

أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

ومن جانبه كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية،  إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، ولا يوجد مشكلة في إنتاج الدواجن ولكن الأزمة في الأسعار، والارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن تستورد أكثر من 95% من مستلزمات الإنتاج المتمثلة في الأعلاف.

استيراد الأعلاف

وأضاف أن حجم استيراد الأعلاف أسبوعيًا يصل إلى 100 مليون دولار، والأدوية ارتفعت بنسبة 300%، وكل هذه العوامل رفعت أسعار الدواجن بالسوق المحلي، مؤكدًا أن الدولة تنتج 1.3 مليار دجاجة سنويًا، وسعر الكيلو الآن 110 جنيهات.

الدواجن اسعار الدواجن اسعار الدواجن اليوم أسعار البط ارتفاع أسعار الدواجن اسعار البيض الأعلاف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

رسميا الآن| مفاجأة بسعر الدولار مقابل الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي ودخول المليارات

وفاة والدة زوجة الفنان أحمد سلامة.. اعرف موعد العزاء

مفاجأة من الفيفا للزمالك بشأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي.. تفاصيل

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن مباراة الإسماعيلي والزمالك في الدوري

عقوبة مخلة بالشرف| تفاصيل قرار إسقاط عضوية مرتضى منصور من الزمالك.. شاهد

خروج حسام حسن من المستشفى بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

موضوعات متعلقة

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟

الأعلاف تضاعف أسعار الغذاء في مصر.. والحكومة تُعلن خطة لزيادة الإنتاج المحلي

المركزي لمتبقيات المبيدات ينظم برنامجا تدريبيا للمتخصصين في مجال الفحص الميكروبي

زراعة الـ 100 مليون شجرة.. ورشة عمل بمركز البحوث الزراعية

ورشة عمل بالزراعة عن أثر الملوثات الكيميائية على المحاصيل البستانية

القصير يطالب البنك الدولي بسرعة تمويل مشروع التحول الغذائي الموائم للمناخ

الزراعة: استيراد أكثر من 3 آلاف طن تقاوى بطاطس خلال يناير

هل تنخفض قبل رمضان؟.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد

ترشيحاتنا

عاجل.. محكمة العدل الدولية تواصل عقد جلسات الاستماع العلنية بشأن الممارسات الإسرائيلية

الجامعة العربية تكرم وزيرة التضامن احتفاءً بجهودها لتحقيق التنمية المستدامة

الأمن يفحص بلاغ الفنانة ميرهان حسين بتعرضها للسرقة في المقطم

إحصاءات مفزعة تكشفها وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بشأن الحرب على غزة

وزير التنمية المحلية: تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة في 27 محافظة

حقيقة وجود عجز في الأمصال واللقاحات البيطرية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إسرائيلي طلب الحصول على جواز سفر بريطاني لرضيعته.. ففوجئ بصدمة من «الداخلية»

عشان تعمل حسابك.. ما هو جدول انقطاع الكهرباء في شهر رمضان؟.. قبل أم بعد الإفطار

أسرع سائق.. حول سيارة لعبة إلى حقيقية.. كيف ذلك؟

بطريقة شيطانية.. شابان هنديان يكسبان المال من إيصالات الصراف الآلي| كيف ذلك؟

فيديو

إنتي الأحلى.. كيف احتفلت هيدي كرم بعيد الحب

مشويات بنهكة الملفات.. رجل بالمعاش يستخدم دولاب العمل في الطبخ| فيديو

كشف لغز مقتل ضابط يمني في بولاق الدكرور

إحنا ضيوف عندكم.. شهامة طفل صعيدي خلال استقبال صحفي فلسطيني وأسرته|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: عهد جديد من الازدهار الاقتصادي

ريتا بدر الدين

ريتا بدر الدين تكتب: أثير الأرض

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: التسويق الإعلامي للفكر القانوني الاستثماري

اﻟﻤﺰﻳﺪ