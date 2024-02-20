عكس التوقعات.. كم يصل سعر كيلو الدواجن بالبورصة اليوم الثلاثاء؟

جاءت أسعار الدواجن اليوم بالبورصة والأسواق عكس التوقعات، حيث أن خبراء صناعة الدواجن توقعوا انخفاضها خلال الفترة المقبلة نتيجة هبوط في أسعار الأعلاف ، ولكن مازالت تشهد أسعار الدواجن ارتفاعا كبيرا.

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء ضمن نشرته الخدمية التي يقدم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات.

أسعار الدواجن اليوم

وانخفضت أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة حوالى 2 جنيهًا حوالى لتسجل سعر 94 بعد أن كان سعرها 96 جنيهًا أمس ، وتصل إلى المستهلك بسعر 105 جنيها، وكذلك سجلت أسعار الدواجن الأمهات 80 جنيها للكيلو لتصل للمستهلك بسعر 90 جنيها .

وارتفعت سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء" 5جنيها لتسجل 110 جنيها بعد أن كانت 105 جنيها وتصل للمستهلك بسعر 120 جنيها ،.

ويصل سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلي 80 جنيها ، وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا

ويصل سعر كيلو البانيه اليوم إلى 220 جنيهًا في بعض المحلات ، على حسب المنطقة ، بعدما وصل سعره إلي 160 جنيهًا منذ أسابيع قليلة



كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 90 و 105 جنيها للكيلو.

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 90 و 100 جنيها للكيلو.

الأجنحة يتراوح سعرها بين 45 و 60جنيها.

أسعار البط اليوم بالمزرعة

يتراوح سعر كيلو البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا.

يتراوح سعر البط المولار من 65 إلى 75 جنيها.



وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيهًا.

أسعار البيض

• ويتراوح سعر كرتونة الأحمر من 160 ل 170 جنيهًا .



• سعر كرتونة البيض الأبيض 155 ل 165 جنيهًا

• تباع كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 170 جنيها.



أسباب ارتفاع أسعار الدواجن

ومن جانبه كشف سامح السيد، رئيس شعبة الدواجن بالجيزة، عن أسباب ارتفاع أسعار الدواجن في الأسواق.

وقال خلال تصريحات تليفزيونية، إن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الدواجن، ولا يوجد مشكلة في إنتاج الدواجن ولكن الأزمة في الأسعار، والارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، لافتًا إلى أن صناعة الدواجن تستورد أكثر من 95% من مستلزمات الإنتاج المتمثلة في الأعلاف.

استيراد الأعلاف

وأضاف أن حجم استيراد الأعلاف أسبوعيًا يصل إلى 100 مليون دولار، والأدوية ارتفعت بنسبة 300%، وكل هذه العوامل رفعت أسعار الدواجن بالسوق المحلي، مؤكدًا أن الدولة تنتج 1.3 مليار دجاجة سنويًا، وسعر الكيلو الآن 110 جنيهات.