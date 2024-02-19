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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

94 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 19 فبراير

صدى البلد

يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، خلال التقرير التالي، أسعار بورصة  الدواجن  والبيض الرئيسية، داخل المزارع، اليوم الاثنين 19 فبراير 2024.

أسعار الدواجن والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

رغم انخفاض الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد

أسعار الدواجن البيضاء في الأسواق اليوم الأحد 18 فبراير 2024


اسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البلدي 80 جنيها للكيلو، و البيضاء  94 جنيها للكيلو.

سعر أمهات الدواجن البيضاء  80 جنيهًا للكيلو.

 

سعر الدواجن الساسو ما بين 109 و 110 جنيها للكيلو.

 

أسعار البيض اليوم

تراوح سعر البيض الأبيض بين 148 و 149 جنيها للكرتونة

البيض الأحمر تراوح بين 150 و 151 جنيها للكرتونة

البلدي  139 و 140 جنيها للكرتونة.


أسعار الكتاكيت


يتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 32 و 38.75 جنيها.

الكتكوت “ساسو” بين 13 و 14 جنيه.

الكتكوت البلدي الحر بين 6.5 و 7.5 جنيه.  

 

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