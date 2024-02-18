هل تنخفض قبل رمضان؟.. مفاجأة في أسعار اللحوم اليوم الأحد

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعا كبيرا خلال الآونة الحالية نتيجة عدة عوامل، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الجهود الحكومية فى مصر تبذل قصاري جهدها للحفاظ على التوازن بالأسواق ومنع التلاعب بالسلع مما ينعكس على الأسواق بشكل إيجابي فى ظل الأزمات العالمية المتتالية والتى تؤثر على الاقتصاد العالمي.



أسعار اللحوم بمنافذ الزراعة



وسجلت أسعار اللحوم البلدي الطازجة فى منافذ وزارة الزراعة سعر 280 جنيهًا، في حين أن سعرها خارج المنافذ يبدأ من 400 جنيهًا.



أسعار اللحوم اليوم الأحد

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيه

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 350 لـ 400 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 لـ 350 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 300 لـ 450 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 240 لـ 380 جنيهًا.



وقال أحمد إبراهيم مستشار وزير الزراعة، إن الوزارة دائما تحرص على اتخاذ إجراءات الاستيراد قبل الموسم بشهور منعًا لتأخير اللحوم عن الأسواق خاصًة فى ظل ارتباك حركة النقل والشحن، وذلك لطرحها أمام المواطنين قبل رمضان وعيدي الفطر والأضحى المبارك.



وأشار "إبراهيم" لـ"صدى البلد"، إلي أن هناك جهود عظيمة تقوم بها القيادة السياسية لتأمين غذاء المصريين على الرغم من الأزمات العالمية التي تضرب العالم .



لحوم وزارة الزراعة

وأضاف أن لحوم وأضاحي وزارة الزراعة تتميز عن اللحوم في الأسواق بالخارج ليس فقط في الأسعار، ولكن أيضًا من حيثُ الجودة والرقابة لأنه سواء اللحوم الحمراء أو الأضاحي التابعة لوزارة الزراعة فإنها من ماشية تربت في مزارع قطاع الإنتاج بالوزارة



من جانبه ، توقع الدكتور طارق سليمان ، استقرار أسعار اللحوم خلال شهر رمضان الكريم ، وكذلك الدواجن على خلفية توافر الأعلاف فى الأسواق واللحوم التى تطرحها الحكومة بأسعار مخفضة فى المنافذ المختلفة .

وأوضح "سليمان" خلال تصريحات له أن وزارة الزراعة وضعت إستراتيجية شاملة لإستقبال شهر رمضان المبارك لضبط أسعار اللحوم التي تعد وجبة أساسية على طاولة الإفطار طوال فترة الصيام حيث قامت باستيراد 150 ألف رأس من العجول خلال الفترة الماضية منها 25 ألف رأس مؤهلة للذبح و 125 ألف يجري تثمينها لضخها بالأسواق قبل حلول الشهر الكريم.