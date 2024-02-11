تراجع تدريجي.. مفاجأة في أسعار اللحوم البلدي والمستوردة بالأسواق 

استقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق والمنافذ الحكومية، مع توقعات بتراجعها خلال الفترة المقبلة بشكل تدريجي.

وكانت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة ارتفعت في الأسواق خلال أسبوعين فقط، بشكل مُفاجئ وسريع، حيث زادت بمتوسط 100 جنيه في الكيلو الواحد.

وتراوحت أسعار اللحوم البلدي البقري اليوم الأحد 11 فبراير 2024 في محلات الجزارة بين 350 و450 جنيهًا للكيلو، وتجاوزت الـ 450 جنيهًا في بعض المناطق الراقية.

وقال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن مصر تعاني من مشكلة كبيرة من خلال الاعتماد على الدولار في تعاملاتها الخارجية.

وأضاف في تصريحات له: الإنتاج من اللحوم سواء داخليًا أو مُستوردًا أصبح يُقيّم بالدولار، لذلك يجب وضع حل جذري لهذا الملف من أجل العمل على الانتهاء من العديد من الأزمات.

بالإضافة إلى استيراد معظم مستلزمات الأعلاف من الخارج.

ويشير هذا إلى تراجع تكلفة الاستيراد من الخارج مما سيعود ذلك بالتراجع على أسعار السلع من بينها أسعار اللحوم والدواجن التي تراجعت بالفعل خلال تعاملات اليوم.

وبدأت أسعار مدخلات الإنتاج الخاصة بالدواجن في التراجع من بينها أسعار الذرة والصويا مع تراجع قيمة الدولار.

أسعار اللحوم اليوم

ويرصد “صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الاحد في الأسواق والمنافذ الحكومية.

أسعار اللحوم

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 و400 جنيه.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 400 و450 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 300 و330 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 400 و480 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 350 و400 جنيه.

منافذ وزارة التموين

وصل سعر كيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا.

سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا.

سجّل أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا.

وسجّل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 280 جنيهًا.

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، إن الأزمات الاقتصادية العالمية تؤثر على الدولة المصرية وتؤثر على السوق.

وقال “صالح”، في تصريحات تليفزيونية: "رغم الأزمات هناك إتاحة كاملة لكافة السلع في الأسواق المصرية ولا يوجد نقص".

وأضاف: "هناك إجراءات كثيرة تتخذها الدولة لحل ملف الأعلاف وتخفيض أسعارها في الأسواق".

وتابع سعيد صالح: "وزير الزراعة يعقد اجتماعات مستمرة مع البنك المركزي لحل أزمة الأعلاف وسوف تحدث انفراجة كبيرة".

وأكمل: "مبادرة خير مزارعنا لأهالينا تتواجد في 274 منفذاً على مستوى الجمهورية"، مُختتمًا "أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة بـ 280 جنيهًا للكيلو".