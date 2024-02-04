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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بشرى سارة.. مفاجأة في أسعار اللحوم بالأسواق خلال الفترة القادمة

صدى البلد

ارتفعت أسعار اللحوم البلدي والمستوردة في الأسواق، بشكل مفاجئ، حيث زادت بمتوسط  80 جنيها في الكيلو الواحد خلال أسبوعين. 

وتراوحت أسعار اللحوم البلدي البقري اليوم  الأحد 4 فبراير 2024 في محلات الجزارة بين 350 و 400 جنيها للكيلو، وتجاوزت الـ 400 جنيها في بعض المناطق الراقية.

ويعود ارتفاع أسعار اللحوم إلي العديد من الأسباب من بينها قلة المعروض بالنسبة إلى زيادة الطلب، قلة عدد الرؤوس الحيوانية في مصر، والتي تقدر بنحو 8 ملايين راس تقريبا بالنسبة لعدد السكان في مصر، والذي يزيد عن 105 ملايين نسمة، وفقا لتصريحات حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين.

بالاضافة الى إستيراد معظم مستلزمات الأعلاف من الخارج.

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كما ساهم الشتاء في ارتفاع أسعار اللحوم، حيث ينتشر في هذا الفصل بعض الأمراض التي تصيب المواشي و الأبقار.

وفي سياق اخر، بدأت أسعار الدولار التراجع مقابل الجنيه المصري في السوق الموازي والذي على إثره تراجع سعر الذهب، ويشير هذا إلى تراجع تكلفة الاستيراد من الخارج مما سيعود ذلك بالتراجع على أسعار السلع من بينها أسعار اللحوم والدواجن.

وبدأت أسعار مدخلات الإنتاج الخاصة بالدواجن في التراجع من بينها أسعار الذرة والصويا مع تراجع قيمة الدولار.

أسعار اللحوم اليوم

ويرصد “ صدى البلد” في السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الأحد في الأسواق والمنافذ الحكومية.

أسعار اللحوم 

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي ما بين 350 لـ 400 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز ما بين 380 لـ 400 جنيهًا.

 

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى ما بين 250 لـ 290 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن ما بين 360 لـ 420 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 300 لـ 350 جنيهًا.

منافذ وزارة التموين

وصل سعر كيلو اللحم الضأن المبرد لـ 250 جنيهًا.

وصل سعر كيلو اللحم الضأن الطازج لـ 270 جنيهًا.

سجل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

حققت أسعار اللحوم السودانية المجمدة نحو 160 جنيهًا للكيلو.

سجلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيها للكيلو.

منافذ وزارة الزراعة

بلغ سعر كيلو السجق نحو 90 جنيهًا.

سجل أسعار اللحم الضأن 135 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الكبدة لمستوى 135 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو اللحم المفروم نحو 150 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا.

حقق سعر كيلو اللحوم المجمدة بين 170 لـ 190 جنيهًا.

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