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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب في السوق المحلي بقوة وبشكل مفاجيء خلال تعاملات الأسبوع الجاري. 

وعالميا سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي هو الأول بعد أسبوعين من الهبوط، وذلك على الرغم من تقلص مكاسب الذهب خلال تداولات الأمس بعد صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي بأفضل من المتوقع مما دفع أسعار الذهب إلى التراجع.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم  29200 بيع 28400 شراء بتراجع بلغ نحو  3.5 آلاف جنيه  مقارنة بـ أسعار الذهب نهاية تعاملات الاسبوع الماضي.

سعر الذهب عالميا 

وأمس السبت  ارتفعت الأوقية إلى مستوى 2039 دولارًا. 

 

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سعر الذهب في مصر 

سجل تداول سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3650 جنيه بعد أن كان يتداول فوق مستوى ال 4000 جنيه الأسبوع الماضي.


سعر الذهب عيار 18  

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 3128 بيع و 3042 شراء

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 3650 للبيع و 3550 للشراء 

سعر الذهب عيار 22

أسعار الذهب عيار 22 اليوم 3823 بيع 3719 شراء

سعر الذهب عيار 24

وعن سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل  4171 بيع 4271 شراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم 29200 بيع 28400 شراء 

الذهب اليوم

نفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية ما أثير من شائعات تشير إلى قيام الجهات الأمنية بتحرير محاضر لمحلات الذهب بسبب ارتفاع الأسعار.

وأكدت الشعبة، فى بيان لها، أنه لم ترد لها أي شكوى من أي تاجر تؤكد وجود واقعة واحدة حقيقية بهذا المعنى.

 وأهابت الشعبة بجموع التجار والمستهلكين عدم الانسياق وراء الشائعات وترديدها ونشرها لاجتناب حدوث اضطرابات في عمليات البيع والشراء بسوق الذهب، نظرا لما يشكله هذا السوق من أهمية كبرى للمواطن وللاقتصاد القومي.

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