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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التفاصيل خلال فبراير.. التنظيم والإدارة يعلن عن مسابقات للتوظيف في 7 جهات

صدى البلد

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، مساء اليوم عن مسابقات للتوظيف في 7 جهات إدارية، منوها بأنه من المقرر أن يعلن عن تفاصيلها تباعًا خلال النصف الثاني من شهر فبراير القادم.

وأوضح الجهاز أنه يمكن للراغبين في التقديم متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" حيث ينشر عليها الجهاز جميع البيانات والأخبار الصادرة عنه بجانب الموقع الالكتروني الرسمي للجهاز.

 وتشمل المسابقات، مسابقة لشغل عدد (24) وظيفة باحث بيئي بوزارة البيئة، ومسابقة لشغل عدد (1000) وظيفة إمام وخطيب وعدد (1000) وظيفة عامل بوزارة الأوقاف.

 

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كما تضم المسابقات أيضا، مسابقة لشغل عدد (250) وظيفة باحث قانوني وعدد (50) وظيفة مهندس بمختلف التخصصات بمصلحة الشهر العقاري التابعة لوزارة العدل، ومسابقة لشغل عدد (100) وظيفة سائق وعدد (70) وظيفة عامل رصف بالهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل.

كما تشمل مسابقة لشغل عدد (24) وظيفة مهندس بناء سفن وعدد (4) وظيفة أخصائي حاسبات آلية بالهيئة العامة للنقل النهرى التابعة لوزارة النقل، ومسابقة أخرى لشغل عدد (18886) وظيفة معلم مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز أيضا عن تفاصيل مسابقة لشغل عدد (120) وظيفة أخصائي زراعي بالحجر الزراعي بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي، ومسابقة لشغل عدد (238) وظيفة بهيئة الأبنية التعليمية.
 

التربية والتعليم التواصل الاجتماعي التنظيم والإدارة الهيئة العامة للنقل الدكتور صالح الشيخ الشهر العقاري

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