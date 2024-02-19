الأعلاف تضاعف أسعار الغذاء في مصر.. والحكومة تُعلن خطة لزيادة الإنتاج المحلي

ارتفعت أسعار الأعلاف بالأسواق بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة مما ساهم فى ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والبيض ، وتتمثل 75% من التكلفة فى الأعلاف ، مما دفع الحكومة المصرية إلى وضع خطة لزيادة مساحات زراعة الأعلاف.

فى البداية ، ناشد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بضرورة التوسع فى زراعة الفول الصويا خلال الموسم القادم لزيادة الإنتاجية ويمكن تحميله على الذرة لزيادة زراعة كلا من الذرة وفول الصويا ، وبالتالى يساهم فى حل مشكلة الأعلاف الراهنة

زراعة الذرة

وأشار"صيام" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " إلي أننا لدينا مساحات كبيرة من زراعة الذرة ، مناشدا بضرورة الاهتمام بالإرشاد الزراعي حتى يمكن زراعة جورة ذرة وجورة فول صويا وبالتالى سيزيد من إنتاجية فول الصويا مع وجود الذرة كمحصول رئيسي .



زيادة إنتاجية فول الصويا

وأوضح الدكتور جمال صيام أنه يجب تكثيف الزراعات فى الأراضي الزراعية والاستفادة منها استفادة قصوي، مشيرا إلى أنه عند تحميل فول الصويا على الذرة يزيد من إنتاجية الصويا بمقدار مليون طن ، مطالبا بالتوسع فى زراعة الذرة الصفراء لإن معظم زراعتنا ذرة بيضاء فى حين أننا نستورد ذرة صفراء .

وعلى نفس السياق ، أضاف حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أننا نزرع نحو 70 ألف فدان من محصول الفول الصويا والذي ينتج الفدان منه في المتوسط نحو 1.5 طن ونستورد أكثر من 5 ملايين طن كل عام؛ لصناعة الأعلاف وكذلك نزرع من الذرة الصفراء نحو 800 ألف فدان ينتج الفدان في المتوسط نحو 3.5 طن ونستورد أكثر من 10 ملايين طن

ولفت "أبوصدام " خلال تصريحات له، إلي أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لزيادة مساحات زراعة محصولي الذرة الصفراء وفول الصويا لكنها غير كافية، حيث وضعت الحكومة أسعارا ضمان لفول الصويا 18 ألف جنيه للطن و9.5 ألف جنيه لطن الذرة الصفراء فيما ارتفعت أسعار فول الصويا في السوق الحر ليصل الطن إلي 45 ألف جنيه ويتجاوز طن الذرة الصفراء في السوق الحر نحو 17.5 ألف جنيه.

توفير مجففات

وطالب بتوفير مجففات لتسهيل حفظ الذرة، وتوفير تقاوي معتمدة ذات مواصفات عالية بأسعار مناسبة وكميات كافية من خلال تحميل هذه المحاصيل علي المحاصيل الأخرى التي تناسبها، وتطبيق الزراعة التعاقدية علي كافة هذه المحاصيل مع وضع أسعار محفزة للمزراعين ، مع توفير الإرشاد الزراعي اللازم في جميع مراحل زراعة هذه المحاصيل لزيادة الإنتاجية وتشجيع المزارعين علي زراعتها.

وأكد أن زيادة مساحات زراعة هذه المحاصيل سوف يوفر المليارات من العملة الصعبة وسوف يؤدي زيادة مساحات هذه المحاصيل إلى خفض اسعار اللحوم بجميع انواعها لأن العلف يمثل نحو 70% من صناعة الدواجن وهذه المحاصيل تمثل 70% من صناعة الأعلاف الداجنة.

وتابع أن هذه المحاصيل هي المكون الرئيسي لأعلاف المواشي والأسماك ، كما أن هذه المحاصيل توفر لنا الزيوت والتي نستورد منها نحو 98% من احتياجاتنا، لذا سوف تؤدي زيادة مساحات زراعتها لخفض أسعار الزيوت، إضافة إلي أن فول الصويا من المحاصيل التي تزيد خصوبة التربة.