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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بعد ارتفاع أسعارها.. كيف تؤمن مصر احتياجاتها من اللحوم قبل رمضان؟

صدى البلد

وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية، بروتوكولًا لتصدير اللحوم ومنتجاتها من البرازيل إلى مصر ، وذلك بهدف زيادة المعروض من اللحوم بعد ارتفاع أسعارها الفترة الماضية.

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زيادة حجم المعروض

وقال الدكتور محمد القرش متحدث وزارة الزراعة ومعاون الوزير،  إن توقيع اتفاقية استيراد اللحوم من البرازيل سيؤدي إلى زيادة حجم المعروض من اللحوم لتأمين غذاء المصريين، خاصة وأن الفترة المقبلة هى دخول مواسم شهر رمضان والعيدين.

وأشار " القرش" خلال تصريحات لـ "صدى البلد" إلى أن اللحوم المجمدة والمستوردة تعمل على إحداث التوازن فى السوق المصري، وكذلك تعمل على تنويع الأسعار أمام المواطنين .

3.4 مليار دولار


وأضاف" متحدث وزارة الزراعة " ، أن هناك علاقات تجارية بين البرازيل ومصر تتجاوز 3.4 مليار دولار تشمل الفواكه والخضار والأسمدة ونستورد منهم منتجات منها اللحوم وحبوب مثل الذرة والصويا .

اشتراطات طبية

وطمأن الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة،  المواطنين بأن اللحوم التى تستوردها مصر من البرازيل آمنة 100% لإنها تخضع لاشتراطات طبية ورقابة صارمة بداية من سلامة الحيوان وحتى ذبحها ووصولها إلى مصر ، كما أن هناك شهادات صحية لتصدير اللحوم من البرازيل لمصر، وهذا متفق عليه في وزارة الزراعة المصرية .


40 % من احتياجاتنا

وأشار "صابر" خلال تصريحات لـ"صدى البلد " ، إلى أننا نستورد 40% من احتياجاتنا من اللحوم من الخارج لسد العجز والفجوة الغذائية، موضحًا أن البرازيل من أهم الدول التى تورد اللحوم عالميا لأنها غنية بالثروة الحيوانية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أننا نحصل على اللحوم بجودة عالية لا تقل عن جودة الطازجة بشكل نهائي .

نستورد أكثر من 300 ألف

وأكد الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية والحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أننا نستورد أكثر من 300 ألف رأس ماشية بشكل سنوي من البرازيل، إضافة إلى استيراد لحوم مذبوحة من 300 إلى 400 ألف طن في العام من البرازيل.

وأضاف  موسى، خلال تصريحات تليفزيونية،   أن عملية استيراد اللحوم من البرازيل كان ضمن عدة تفاهمات بين مصر والبرازيل، لافتا إلى أنه تم التشاور والاتفاق على توقيع بروتوكول ينظم تبادل اللحوم ويكون تحت الإشراف التام للخدمات البيطرية.

الأفضل عالميا

وأوضح المشرف على العلاقات الخارجية والحجر الزراعي بوزارة الزراعة أن البرازيل من الدول المهمة في إنتاج اللحوم ونستورد منها حوالي 300 ألف طن، وفي سلالات من الأبقار والجاموس في البرازيل ممتازة، وتنتج ألبانا من الأفضل عالميا.

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